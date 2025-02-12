美財長本週訪烏克蘭 傳稀土與能源將是討論重點

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中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國總統川普今天在社群媒體發文指出，財政部長貝森特本週將前往烏克蘭會見總統澤倫斯基。川普政府此時正試著終結俄烏戰爭，並確保美國有機會取得烏克蘭的天然資源。

綜合路透社和法新社報導，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文說，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭「必須快快結束，也將會如此」。他還說戰爭造成「太多死亡和毀滅」。

根據掌握第一手資訊的消息人士說法，貝森特（Scott Bessent）將是川普上任以來，首位出訪烏克蘭的內閣層級官員，預料將討論美國在取得烏克蘭稀土礦物、能源資源和能源資產的管道。

這位匿名消息人士還說，部分烏克蘭國營企業的未來也將成為討論重點。消息人士在這方面並未透露更多資訊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和川普都曾表達達成協議的意願，以烏克蘭稀土換取美國持續援烏對抗俄羅斯入侵。

川普今天在宣布貝森特出訪行程的貼文中說：「美國在全球砸下數十億美元，卻一無所獲。」

稀土是用來製造磁鐵的金屬，而磁鐵可將電力轉化為動力，驅動電動車、手機、飛彈系統和其他電子產品。由於沒有可行的替代品，各界廣泛預料稀土需求將會走升。

此外，川普昨天證實他將派遣特使凱洛格（KeithKellogg）出訪烏克蘭。而澤倫斯基辦公室消息來源指出，凱洛格預計20日抵烏。

俄烏戰爭即將屆滿3周年之際，澤倫斯基同時預料14日將在德國慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）場邊會見美國副總統范斯（JDVance）。

川普 烏克蘭 美國

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