歐盟執委會主席見美國副總統 談安全與產能過剩挑戰

中央社／ 布魯塞爾11日專電

歐盟執委會主席范德賴恩今天下午與美國副總統范斯見面，是歐盟機構與美國新政府的首次高峰會。范德賴恩在社群媒體X發文稱雙方以盟友立場分享共同挑戰，包括全球安全和產能過剩議題。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過在巴黎舉行的人工智慧（AI）全球峰會場邊，與美國副總統范斯（JD Vance）安排會面。

范德賴恩在會面前，針對美國總統川普（Donald Trump）全面對鋼鋁進口品加徵25%關稅一事發布簡短聲明表達「深切遺憾」，范斯則在會面前的AI峰會演說中，批評歐盟的「數位服務法」（DSA）為美國科技巨擘帶來不公平負擔。

不過到了傍晚，范德賴恩在X上發布與范斯相見歡的照片，發文感謝范斯與她進行良好的討論，話題從安全、穩定到科技的偉大前景，以及「非市場性產能過剩帶來的重大挑戰」。

中國政府大量補貼產業造成的產能過剩出口現象，是歐美與中國貿易緊張的一大來源，而「共同應對中國」則是歐盟欲緩和與川普政府緊張關係的策略之一。

范德賴恩的發文還向范斯訴求「期待與美國總統和你的持續合作」，並預告兩人將在14日起舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）再相見。

歐盟執委會執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在隨同會面後於X發文，表示與范斯討論了關鍵議題的合作，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭、強化歐洲的防衛，以及中國的行為。

卡拉斯寫道：「當我們的敵手正在互相協調行動時，我們必須也這麽做」。

歐盟 美國 范斯

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