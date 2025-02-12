哈瑪斯延後換囚 以軍戒備 互控違反停火協議

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十日互控對方違反一月達成的加薩停火協議，哈瑪斯聲稱將延後下一波人質釋放。美國總統川普十日說，仍受困加薩的所有人質十五日中午前若未獲釋，他將提議取消前述協議。

哈瑪斯旗下武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅發言人烏貝達十日指控，以色列近三周延遲讓流離失所的加薩巴人返回北加薩，並將巴人當攻擊目標、在加薩開火，還阻擋救援物資，原定十五日的人質釋放將延後直到另行通知。烏貝達也說，人質能否獲釋取決於以方，以色列若遵守停火協議，哈瑪斯也將遵守。

但以色列國防部長卡茲回應，哈瑪斯前述聲明「徹底違反」停火協議，這意味可能恢復在加薩的戰鬥，「我已指示以軍做好最高級別戒備，因應加薩任何可能情況」。

以哈一月十九日依第一階段停火協議開始六周停火後，分批釋放巴囚交換以色列人質，最近在八日完成第五次人質換囚。

川普則在白宮橢圓形辦公室向媒體說，哈瑪斯的舉動「糟糕」，該團體應釋放所有人質，「不是三三兩兩釋放」。川普更說，「到了十五日中午十二時，若他們（人質）人不在這（獲釋），將一發不可收拾」。川普未詳述此話含義，僅說「哈瑪斯會懂」。被問到是否排除美軍參與的可能性，川普說「我們來看到時會發生什麼」。

哈瑪斯高階成員阿布朱瑞十一日呼籲川普記住，唯有以哈都遵守停火協議才能救回人質，威脅的語言只會讓事態更複雜。

對美國「接管」加薩的提議，川普進一步說，若中東盟國約旦和埃及拒絕按他的計畫收容加薩巴人，美國可能停止提供二國經濟和軍事援助，「若他們不同意，我可能拒付」。

川普另在美國福斯新聞十日播出的專訪片段說，戰後加薩不宜人居，加薩巴人沒有權利返回當地，但美方將為約二百萬名加薩居民在距離加薩稍遠且「離開危險的地方」，打造美麗安全的社區，使他們擁有更好的長久住所。川普並自認可與約旦、埃及達成協議，「我們一年給他們數十億美元」。