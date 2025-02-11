參與伊斯蘭國對亞茲迪人種族滅絕 瑞典婦女遭判12年

瑞典斯德哥爾摩地方法院今天判該國一名婦女12年有期徒刑。曾參與伊斯蘭國的她2015年在敘利亞對宗教少數族群亞茲迪人婦孺犯下種族滅絕、違反人道和嚴重戰爭等罪遭定罪。

路透社報導，這名婦女為52歲瑞典公民伊沙克（Lina Ishaq），她於2020年回到瑞典，目前因為在敘利亞期間所犯其它罪行而正在服刑。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊沙克在伊拉克基督教家庭長大，之後改信伊斯蘭教，她的一名兒子曾是極端組織伊斯蘭國（IS）的娃娃兵，已在戰場遇害。

據報導，斯德哥爾摩地方法院今天在聲明中指出，伊沙克因為於2015年犯下「種族滅絕、違反人道罪和嚴重戰爭罪」而被定罪。

該法院表示：「這些罪行構成極其嚴重違犯行徑，不僅侵犯特定個人的生命和完整性，並且侵犯基本的人類價值和人性。」

2014年至2017年期間，伊斯蘭國曾控制伊拉克及敘利亞大片地區，之後於2019年在敘利亞的最後堡壘遭到擊潰。

伊斯蘭國認為當地古老宗教少數族群亞茲迪人（Yazidis）是惡魔崇拜者，殺害該族群逾3000人，並且奴役7000名亞茲迪婦女和女孩，導致該族群多數人流離失所。