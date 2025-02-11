中日關係和緩？釣魚台附近浮標被移除 陸外交部稱已完成任務

在中日關係逐漸和緩聲中，日本官方通報，中國大陸移除在釣魚台（日稱為尖閣諸島）附近設置的浮標。中國大陸外交部回應說，目前有關浮標已完成在原站位的作業任務，因此對其實施了技術性調整。

日本經濟新聞報導，中日兩國政府證實，中國2023年7月在釣魚台附近設置的浮標已被移除，旨在改善中日關係。

日本海上保安廳2月11日發布通報，釣魚台附近區域的浮標已消失。這些浮標此前位於被視為日本專屬經濟區的水域內。

大陸外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會回應，中方在有關海域布設水文氣象觀測浮標，符合大陸國內法和國際法。目前有關浮標已完成其在原站位的作業任務，根據科學觀測實際需要，中方有關單位對其實施了自主性、技術性調整。

綜合陸媒報導，日本首相石破茂去年10月組閣後不久，就對改善與發展中日關係釋放出積極訊號，也得到中國政府的積極回應。去年11月在秘魯舉行的APEC領導人非正式會議期間，中日兩國領導人舉行首次會晤，一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性的、穩定的中日關係。去年12月25日日本外相岩屋毅訪問大陸，受到中方高規格接待，達成多項共識。

石破茂在多種場合明確表示，「希望盡早訪問中國」；並稱，到訪中國是十分重要的事，同中國的信任關係需要通過多次往來加以強化。

日本執政黨代表團今年1月13日抵達北京，重啟時隔7年的中日執政黨交流機制。