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中日關係和緩？釣魚台附近浮標被移除 陸外交部稱已完成任務

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
去年十一月十五日，大陸國家主席習近平（右）在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。（新華社）
去年十一月十五日，大陸國家主席習近平（右）在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。（新華社）

在中日關係逐漸和緩聲中，日本官方通報，中國大陸移除在釣魚台（日稱為尖閣諸島）附近設置的浮標。中國大陸外交部回應說，目前有關浮標已完成在原站位的作業任務，因此對其實施了技術性調整。

日本經濟新聞報導，中日兩國政府證實，中國2023年7月在釣魚台附近設置的浮標已被移除，旨在改善中日關係。

日本海上保安廳2月11日發布通報，釣魚台附近區域的浮標已消失。這些浮標此前位於被視為日本專屬經濟區的水域內。

大陸外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會回應，中方在有關海域布設水文氣象觀測浮標，符合大陸國內法和國際法。目前有關浮標已完成其在原站位的作業任務，根據科學觀測實際需要，中方有關單位對其實施了自主性、技術性調整。

綜合陸媒報導，日本首相石破茂去年10月組閣後不久，就對改善與發展中日關係釋放出積極訊號，也得到中國政府的積極回應。去年11月在秘魯舉行的APEC領導人非正式會議期間，中日兩國領導人舉行首次會晤，一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性的、穩定的中日關係。去年12月25日日本外相岩屋毅訪問大陸，受到中方高規格接待，達成多項共識。

石破茂在多種場合明確表示，「希望盡早訪問中國」；並稱，到訪中國是十分重要的事，同中國的信任關係需要通過多次往來加以強化。

日本執政黨代表團今年1月13日抵達北京，重啟時隔7年的中日執政黨交流機制。

北京 日本 石破茂 釣魚台

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