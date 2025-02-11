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跟進川普下通牒 以色列通訊部長：向哈瑪斯敞開地獄大門

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
以國軍隊11日對加薩走廊北部發動轟炸，建築慘遭摧毀並升起陣陣煙塵。（美聯社）
以國軍隊11日對加薩走廊北部發動轟炸，建築慘遭摧毀並升起陣陣煙塵。（美聯社）

針對美國總統川普10日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯下達最後通牒，要求哈瑪斯在15日中午前釋放所有關押的加薩人質，否則將敦促以色列取消停火協議並讓「地獄降臨」，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）在社群媒體X上跟進：「是時候向哈瑪斯敞開地獄大門」。

卡爾希在X上寫道，「相關回應必須完全按照川普的建議進行，（包括）完全停止人道主義救援、切斷水電通訊，且祭出殘酷與不成比例的武力，直到人質返回。是時候向哈瑪斯敞開地獄大門了，這次我們英勇的戰士不會有任何限制」。

巴勒斯坦人權組織「真相」（Al-Haq）則指出，以色列仍在約旦河西岸城鎮圖卡瑞姆（Tulkarem）、哲寧（Jenin）及法爾阿（Far'a）持續進行軍事行動。在哲寧，以軍「擴大摧毀行動，從今晨起（11日）就系統性地摧毀基礎設施，以及東部社區的公共與私人財產」。

據半島電台統計，過去3週以來，至少33名巴勒斯坦人喪命（包括4名孩童），逾4萬人遭強行驅離。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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