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新加坡拘留18歲激進學生 因他意圖挑起華人、馬來人種族戰爭

中央社／ 新加坡11日綜合外電報導

新加坡政府表示，依「內部安全法」已拘留一名18歲的學生，因他上網接觸暴力的極右翼思想而變得偏激，並把曾在紐西蘭兩座清真寺開槍行凶的槍手視為偶像。

路透社報導，新加坡內部安全局（Internal SecurityDepartment）10日發聲明說，18歲華裔學生李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）自認是「東亞至上主義者」，並設想在新加坡挑起華人與馬來人之間的「種族戰爭」。

新加坡內部安全局表示：「李洐秋被捕時，他的攻擊構思還停留在想像階段，並未設定執行的時間表。」內部安全局並說，調查他的線上交流後，並未發現對新加坡存在任何迫在眉睫的威脅。

新加坡依內部安全法（Internal Security Act）自去年12月拘留李洐秋至今；根據此法，無須經審判，最長可拘留嫌犯2年。

新加坡內部安全局說，李洐秋2023年在社群媒體接觸到伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）和極右極端主義分子的網文，之後開始主動搜尋類似的圖文影像。

一名槍手2019年闖入位於紐西蘭基督城（Christchurch）的兩座清真寺並開槍行凶造成51人死亡，李洐秋把他視為偶像，並且在一個線上模擬遊戲扮演這名槍手的角色。

新加坡內部安全局說：「李洐秋經由線上與志同道合的極右翼分子交談，並意圖結合他們對新加坡境內的穆斯林發動攻擊。」

新加坡內部安全局說，李洐秋是第3位因極右極端主義思想而依內部安全法究辦的新加坡青年。內部安全局並說，極右翼思想在全球逐漸引起更多的關注和擔憂。

新加坡 種族歧視

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