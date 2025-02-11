新加坡拘留18歲激進學生 因他意圖挑起華人、馬來人種族戰爭

新加坡政府表示，依「內部安全法」已拘留一名18歲的學生，因他上網接觸暴力的極右翼思想而變得偏激，並把曾在紐西蘭兩座清真寺開槍行凶的槍手視為偶像。

路透社報導，新加坡內部安全局（Internal SecurityDepartment）10日發聲明說，18歲華裔學生李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）自認是「東亞至上主義者」，並設想在新加坡挑起華人與馬來人之間的「種族戰爭」。

A Singaporean student radicalised by far-right extremist ideologies and planning to attack Malays and Muslims has been detained under the republic’s Internal Security Act (ISA), authorities said on Monday.



According to Channel News Asia, Nick Lee Xing Qiu, 18, identified as an… pic.twitter.com/4Jto8oTKHY — Malay Mail (@malaymail) 2025年2月10日

新加坡內部安全局表示：「李洐秋被捕時，他的攻擊構思還停留在想像階段，並未設定執行的時間表。」內部安全局並說，調查他的線上交流後，並未發現對新加坡存在任何迫在眉睫的威脅。

新加坡依內部安全法（Internal Security Act）自去年12月拘留李洐秋至今；根據此法，無須經審判，最長可拘留嫌犯2年。

新加坡內部安全局說，李洐秋2023年在社群媒體接觸到伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）和極右極端主義分子的網文，之後開始主動搜尋類似的圖文影像。

一名槍手2019年闖入位於紐西蘭基督城（Christchurch）的兩座清真寺並開槍行凶造成51人死亡，李洐秋把他視為偶像，並且在一個線上模擬遊戲扮演這名槍手的角色。

新加坡內部安全局說：「李洐秋經由線上與志同道合的極右翼分子交談，並意圖結合他們對新加坡境內的穆斯林發動攻擊。」

新加坡內部安全局說，李洐秋是第3位因極右極端主義思想而依內部安全法究辦的新加坡青年。內部安全局並說，極右翼思想在全球逐漸引起更多的關注和擔憂。