阿富汗東北部自殺炸彈攻擊 塔利班官員等5人喪生
阿富汗警方表示，1名自殺炸彈客今天在該國東北部1家銀行外引爆身上綑綁的炸藥，這起攻擊事件至少造成5人喪生。
路透社報導，警方稱這起爆炸發生在當地時間早上8時35分，地點在昆都茲省（Kunduz）的喀布爾銀行（Kabul Bank）分行附近。這起事件造成銀行保全人員和另外4人死亡，包括平民和塔利班（Taliban，或意譯「神學士」）政府官員。
昆都茲省警方還說，這起事件另造成7人受傷。
警方並未說明本次攻擊的幕後主使是誰，目前暫無任何組織聲稱犯案。
自2021年塔利班重新掌權以來，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的阿富汗分支曾屢次針對塔利班發動攻擊。
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