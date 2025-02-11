川普下最後通牒「不放人地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

美國總統川普10日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯下達最後通牒，要求哈瑪斯在15日中午前釋放所有仍在關押中的加薩人質，否則會敦促以色列取消停火協議並讓「地獄降臨」；對此，哈瑪斯官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）回應，尊重以色列與哈瑪斯間的停火協議，是讓以色列人質回家的唯一途徑。

川普於白宮橢圓辦公室受訪時表示，「對我而言，如果所有人質無法在週六（15日）中午前釋放，我會說取消吧，讓地獄降臨」。

當被問到「地獄降臨」的具體後果為何，川普僅說「你會知道，哈瑪斯也會知道我的意思」。

對此，阿布朱瑞回應，「川普須記住，雙方必須尊重協議，這帶回人質的唯一方法。威脅的話語毫無價值，只會讓事情複雜化」。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的發言人烏貝達（Abu Ubaida）10日揚言，將延後原訂15日釋放人質的行動，並指責以色列違反停火協議。