快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

保溫杯只用清水沖…他狂腹瀉照大腸鏡竟見「多顆瘜肉」！ 醫示警這些事

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

聽新聞
0:00 / 0:00

謀殺烏逃亡母女劫5周大嬰兒 德夫婦「求女心切」遭判終身監禁

中央社／ 柏林10日綜合外電報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，德國法院今天判處這對德國夫婦終生監禁。

法新社報導，德國媒體稱這對德國夫婦為馬可（Marco O.）和伊娜（Ina），分別為43歲和45歲，兩人因謀殺2名烏克蘭難民而在犯案一周後，於去年3月被捕。

法院發言人表示，西南部城市曼罕（Mannheim）的法官指出，由於兩人罪行重大，服刑15年後提早獲釋的可能性不大。

德國檢方指出，這對夫婦因「求女心切」而犯下此案。

早在2023年3月，這對德國夫婦便開始籌劃綁架幼童當成自己的小孩。據說德國太太伊娜加入一個支持俄羅斯侵略下逃亡的烏克蘭難民的Telegram群組。

這對德國夫婦在群組聊天室中認識了一名27歲的烏克蘭孕婦瑪格麗塔（Margarita R.）即將生產，並且需要翻翻譯上的協助。

這對夫婦在瑪格麗塔產下女嬰米亞（Mia）後不久，便邀請瑪格麗塔帶著米亞和她51歲的母親瑪麗娜（Maryna S.）共進晚餐。

德國檢方表示，這對夫婦在晚餐中偷偷加入鎮定劑。當較年長的瑪麗娜感到身體不適時，這對夫婦表示願意開車載她就醫，然後再送瑪格麗塔和女嬰回家。

檢方說，德國先生馬可先將瑪麗娜載到一處湖畔後，將她毆打致死，並將屍體投入湖中。

這對夫婦告訴瑪格麗塔，她的母親因心臟病發作正在醫院。不過，兩人並未送瑪格麗塔和她的女兒去醫院，而是將她們載到霍肯海姆（Hockenheim）附近的萊茵河畔。

檢方表示，因藥效發作而精神恍惚的瑪格麗塔遭馬可朝頭部重擊「至少3拳」後死亡。接著這對夫婦放火焚燒瑪格麗塔的屍體，然後載著當時才5周大的女嬰回家。警方查獲此案時，女嬰安然無恙。

德國「畫報」（Bild）報導，女嬰後來被送到烏克蘭由阿姨和姨丈接手照顧，現在已經滿周歲了。

德國 烏克蘭

延伸閱讀

女嬰染腸病毒併腦炎 疾管署提醒開學注意傳播風險

全國首例腸病毒重症 高雄早產女嬰確診伊科病毒11型

高市出現首例腸病毒重症 1個月大女嬰已出院

【專家之眼】歐洲極右派的發展

相關新聞

川普下最後通牒「不放人地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

美國總統川普10日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯下達最後通牒，要求哈瑪斯在15日中午前釋放所有仍在關押中的加薩人質，否則會敦促...

跟進川普下通牒 以色列通訊部長：向哈瑪斯敞開地獄大門

針對美國總統川普10日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯下達最後通牒，要求哈瑪斯在15日中午前釋放所有關押的加薩人質，否則將敦促以...

謀殺烏逃亡母女劫5周大嬰兒 德夫婦「求女心切」遭判終身監禁

德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，德國法院今天判處這對德國夫婦終生監禁

越南商人非法開採稀土 走私2000多噸至中國大陸

越南商人段文訓自2019年起陸續非法銷售2000多噸的稀土礦給兩名中國籍買家並走私至中國。越南警方已逮捕其中一名中國籍買...

萬那杜國會選出新總理 曾承諾與大陸保持堅實外交關係

距離去年底規模7.3強震侵襲還不到兩個月，南太平洋島國萬那杜國會今天以壓倒性優勢選出前外交部長納帕特（JothamNap...

南韓國防部：北韓持續援俄軍火 不排除加派兵力

南韓國防部今天表示，北韓至今仍持續支援俄羅斯在烏克蘭戰事中使用的軍火，包括至少200枚長射程砲彈，不排除繼續加派兵力及提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。