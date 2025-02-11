越南商人非法開採稀土 走私2000多噸至中國大陸

越南商人段文訓自2019年起陸續非法銷售2000多噸的稀土礦給兩名中國籍買家並走私至中國。越南警方已逮捕其中一名中國籍買家，另一人則已經離境返回中國。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南公安部調查，泰陽公司董事長兼總經理段文訓（Doan Van Huan）在2019年至2023年期間非法開採安沛省（Yen Bai）的稀土礦及鐵礦，並有中國籍買家涉案。

稀土是生產半導體及高科技設備的戰略原料，全球稀土蘊藏量約為1億2000萬噸。美國地質調查所（USGS）數據顯示，越南的稀土量約為2200萬噸，排名全球第2，僅次於中國，主要集中於萊州省（LaiChau）、老街省（Lao Cai）和安沛省。

越南公安部調查段文訓出售的稀土流向發現，有兩名買家是中國籍人士，其中名叫劉德華（Luu DucHoa）的中國籍人士向段文訓購買稀土礦後，非法出口至中國超過200噸，價值超過78億越南盾（新台幣約1004萬元）。

另一名為劉宇（Luu Vu）的中國籍人士則向段文訓購買了近2000噸的稀土礦，價值超過700億越南盾，並交由中國籍人士郭海波（Quach Hai Ba）運往中國交付給客戶。

越南調查機關指出，劉德華從事自由貿易，曾在海防市（Hai Phong）租地開設稀土精煉廠。由於劉德華已於2023年9月24日返回中國，越方發函給中國駐越南大使館，請求合作查明劉德華的身分與法律紀錄，但尚無結果。

越南調查機關在2024年12月14日對劉德華發布通緝，並請求國際刑警組織發布國際通緝令，以走私罪名進行追捕。

越南調查機關表示，劉宇2018年來到越南尋找稀土礦並銷售至中國加工廠，自2020年5月至2021年6月購買了近2000噸稀土，總價值超過700億越南盾。

劉宇購買的稀土全數交由中國籍人士郭海波運往中國供應給客戶。郭海波已返回中國，劉宇目前則被越南拘留。