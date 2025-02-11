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萬那杜國會選出新總理 曾承諾與大陸保持堅實外交關係

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
南太平洋島國萬那杜國會今天以壓倒性優勢選出前外交部長納帕特（Jotham Napat）擔任新總理。 圖／取自萬那杜議會官網
南太平洋島國萬那杜國會今天以壓倒性優勢選出前外交部長納帕特（Jotham Napat）擔任新總理。 圖／取自萬那杜議會官網

距離去年底規模7.3強震侵襲還不到兩個月，南太平洋島國萬那杜國會今天以壓倒性優勢選出前外交部長納帕特（Jotham Napat）擔任新總理，他曾在外長任內承諾與中國保有「堅實的外交關係」。

法新社報導，表決直播畫面顯示，納帕特在52席的國會獲得50票支持他出任總理，剩餘的2張為無效票。從政之前，納帕特曾是資深災害應變官員。

現年52歲納帕特領導的萬那杜領袖黨（Leaders Partyof Vanuatu）在今年1月大選中贏得9席，居各黨之冠，他也因此被看好成為總理。

納帕特於2022年至2023年擔任外交部長，他當時告訴當地媒體，政府承諾與中國保有「堅實的外交關係」，但也說，兩國未討論安全事務。

萬那杜約有33萬人口，與澳洲關係緊密，澳洲自詡為萬那杜最大單一援助國和最強大的安全夥伴。

根據國會網站資料，納帕特早年是氣象預報員，後來擔任許多高階職位，包括萬那杜航空（AirVanuatu）董事長、全國災害防救委員會主席等。

納帕特2016年進入國會，除了外交部長之外，也曾任副總理。

去年12月，萬那杜發生規模7.3強震，造成14人喪命，首都維拉港（Port Vila）道路中斷、建物倒塌，今年1月大選也延後兩天舉行。

政治不穩定的萬那杜在1991年至2017年之間總理換人20次，2023年底更是在一個月之內更換了3位總理。

外交部 萬那杜

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