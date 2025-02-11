快訊

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

日檢大陸考區傳集體舞弊…台考生受影響？22人「成績有疑慮」遭撤銷

日本將成立統合作戰司令部 第一任首長大致底定

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本3月將新成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」。日媒今天報導，現任統合幕僚副長南雲憲一郎擬出任統合作戰司令部第一任首長「統合作戰司令官」。

「朝日新聞」引述數名日本政府相關人士披露，這項人事案大致底定，日本內閣會議擬在3月正式決定此事。

目前59歲的南雲憲一郎是空將（相當於他國空軍中將），1989年畢業於培養自衛隊幹部的防衛大學校後，進入航空自衛隊，曾任航空幕僚監部防衛部長、西部航空方面隊司令官等職務，2023年3月起升任統合幕僚副長。

預計3月24日正式成立的統合作戰司令部，將坐落在防衛省所在的東京都市谷，負責與作戰有關的美軍展開更密切的協調。

統合作戰司令部人員規模約240人，而居首的統合作戰司令官，位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。

「朝日新聞」分析，南雲輔佐現任統合幕僚長吉田圭秀近2年，起用南雲有助於統合作戰司令部與統合幕僚監部展開密切合作。

而美方配合這項變動，也調整駐日美軍組織，計劃新成立擁有作戰指揮權的「統合軍司令部」。

日本 自衛隊

延伸閱讀

UNIQLO請出日本武士隊 五位球星穿上正裝迷倒一票球迷

日本麥當勞限時推出！「紐約起司蛋糕冰炫風」甜蜜回歸，Oreo冰炫風同步升級

石破茂送川普金色武士頭盔裝飾品 業者訂單爆滿排到明年

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

相關新聞

萬那杜國會選出新總理 曾承諾與大陸保持堅實外交關係

距離去年底規模7.3強震侵襲還不到兩個月，南太平洋島國萬那杜國會今天以壓倒性優勢選出前外交部長納帕特（JothamNap...

南韓國防部：北韓持續援俄軍火 不排除加派兵力

南韓國防部今天表示，北韓至今仍持續支援俄羅斯在烏克蘭戰事中使用的軍火，包括至少200枚長射程砲彈，不排除繼續加派兵力及提...

重申接管計畫 川普：巴勒斯坦人「無權」返回加薩

川普總統10日表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)若未能於15日前釋放所有人質，則應取消停火協議。在福斯新聞1...

英國1月逮600無證移民、年增率73% 「這些場所」抓最多

英國官員10日表示，移民執法單位今年1月逮捕超過600人，比去年同期大增73%；這是工黨執政下的新政府掃蕩無證移民和人口...

美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次

有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據政府公開資料與知情官員透露，從1月底到2月初的十天期間，美軍軍機至少出動18架次...

哈瑪斯暫停釋放人質 以軍警戒：可能恢復戰鬥

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10日指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，以色列軍方則表示，以國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。