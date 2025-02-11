「無人機入侵平壤」北韓要求ICAO介入調查 南韓：毫無根據
媒體報導，北韓主張「南韓無人機入侵平壤」，要求國際民航組織（ICAO）介入調查；南韓外交部今天駁斥北韓主張並無根據，反對將ICAO「政治化」。
南韓外交部今天向媒體做上述表示，並要求北韓應先停止違反國際規範，威脅南韓及國際社會民航安全的GPS干擾行為。
北韓去年10月主張南韓無人機入侵其首都平壤，韓聯社引述政府消息人士報導，北韓近期要求ICAO就此對南韓政府進行調查。北韓政府主張南韓無人機入侵是為散布反北韓傳單，南韓國防部則維持「無法確認」的立場。
根據芝加哥公約（國際民用航空公約）規定，無駕駛即可進行飛行的航空器，若未經締約國允許或未遵循相關規定，不可在協約國境內飛行。北韓及南韓皆為締約國及ICAO成員。
依相關規定及慣例，ICAO收到締約國提出問題時，都會先進行討論；據稱，南韓政府也正就此商議應對方案。
南韓在2022年遭北韓無人機入侵領空後，也曾考慮向ICAO提案調查，但在綜合國際法規及外交考量後決定不進行相關程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言