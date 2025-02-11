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石破茂送川普金色武士頭盔裝飾品 業者訂單爆滿排到明年

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本首相石破茂（左）本月稍早首度與美國總統川普舉行領袖會談。圖／美聯社
日本首相石破茂（左）本月稍早首度與美國總統川普舉行領袖會談。圖／美聯社

日本首相石破茂本月稍早首度與美國總統川普舉行領袖會談時，贈送金色頭盔裝飾品。消息曝光後，製造這個禮物的業者接獲的洽詢與訂單大增，據稱預購訂單已排到明年。

綜合日本放送協會（NHK）、山陰中央電視台（TSK）報導，石破茂本月7日在華府會晤川普時，選擇家鄉鳥取縣一間製作人偶老店所產的日本武士頭盔造型裝飾品（日文為兜飾）當作見面禮。

日本內閣官房長官林芳正昨天在記者會上說明，「（首相）贈送的頭盔擺飾，是向重視家人的川普總統，表達祈願（川普的）孫子女輩能健康成長之意」。

這間業者的社長英智哉形容這款頭盔「金光閃閃、熠熠生輝」，由於使用傳統工藝手工製造，1個月只能生產4至5個，價格為16萬8000日圓（約新台幣3萬6000元）。

這間業者也表示，去年11月接到外務省（相當於外交部）的訂單，且當時外務省說明「這是要送給外國人的禮物，希望為金色，且為真人可戴的尺寸」，不過店家當時並不知道這是送給川普的禮物。

日美領袖會談過後，經過多間日媒報導這件事情後，業者透露接獲逾100件訂購等洽詢，且購買需求蜂擁而至，預購訂單已排到約1年以後。

共同社中文網報導，日本政府相關人士透露，日方從描寫日本幕府時代權謀鬥爭的影集「幕府將軍」獲得的靈感，因而選擇這個裝飾當禮物。

報導指出，據稱川普（Donald Trump）喜歡金色，日本前首相安倍晉三曾贈送鍍金高爾夫球桿給川普。

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