以哈停火再遇阻礙 人質交換陷僵局

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列與哈瑪斯的停火協議再度遇阻！哈瑪斯組織原定於10日提出新一輪停火與人質交換方案，但11日最後決定推遲，因為以色列涉嫌違反停火協議，在加薩地區的軍事行動仍在持續，但以色列也指控哈瑪斯違反停火協議。以哈好不容易在美國總統川普上任前停火，如今雙方互相指控，也讓停火出現更多變數。

哈瑪斯推遲提案

根據《英國廣播公司》報導，哈瑪斯原訂於10日與以色列交換人質，但最後宣布推遲。哈瑪斯指控以色列違反停火協議，包括延遲交換人質時間，且以色列軍方持續在加薩北部與南部發動攻勢。但以色列國防部長卡茲也指控哈瑪斯違反停火協定，讓目前局勢陷入羅生門。

目前哈瑪斯手上還有76名以色列人質，美國總統川普曾警告，若哈瑪斯沒有將人質全數返還以色列，加薩恐將再次陷入地獄般的大戰，卡茲則要求以色列國防軍再次做好最高層級的戒備，不會讓哈瑪斯重現2023年10月7日攻擊加薩的狀況。不過哈瑪斯表示，談判之門依舊開啟，盼以色列能遵守停火協議。

部分人質已經交換

《法蘭西24》提到，哈瑪斯與以色列預計第一階段要以33名以色列人質交換約2千名巴勒斯坦俘虜，從1月19日停火協議生效至今，雙方成功交換21名以色列人質與730位巴勒斯坦人。

在川普第一任期，美國隊於哈瑪斯或巴勒斯坦政府（PA）等武裝團體與政府組織都不太友善，例如停止相對親美的巴勒斯坦政府援助，且將駐以色列大使館從特拉維夫遷移到有領土爭議的耶路撒冷。如今川普還揚言，若哈瑪斯不遵守停火協議，以色列最好大規模轟炸報復，讓各界擔心好不容易談好的停火協議生變。

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