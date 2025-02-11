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日本首度確認俄艦出沒宮崎縣鄰接區 目的待分析

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本防衛省宣布，俄羅斯軍隊的情報蒐集艦本月稍早航經沖繩本島、宮崎縣外海領海外側的鄰接區等海域。日媒指出，這是日本首度確認俄艦現蹤宮崎縣外海的鄰接區。

日本放送協會（NHK）報導，根據防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）10日公布的資訊，海上自衛隊確認一艘俄國海軍情蒐艦（情報蒐集艦）本月1日出現在沖繩本島東南方約50公里的太平洋且向南航行。

這艘情蒐艦本月2日在沖繩本島東南部的日本領海外側鄰接區等海域，東西向徘徊之後，4日從鹿兒島縣的喜界島東南方海域的鄰接區，朝東北方前進。

這艘俄艦7日至8日在宮崎縣外海的鄰接區等海域，東西向徘徊，本月9日通過大隅海峽往東海移動。

這是日本首度監測到俄艦在宮崎縣外海的鄰接區出沒，防衛省正在分析這艘俄艦的航行目的，並持續進行警戒監視。

俄羅斯 日本 沖繩

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