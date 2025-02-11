快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

為供學童免費午餐…印尼總統令政府省錢：少差旅少開空調、少基設

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼總統普拉伯沃。路透
印尼總統普拉伯沃。路透

印尼公務機關奉總統普拉伯沃之令撙節支出，作法包括刪減多部會預算、官員差旅減半、多利用遠距工作來節省電力和能源、大量取消先前批准了的基礎設施項目，以及減少購置辦公用品；省錢大作戰的目標是要在今年預算中勻出188億美元資金，兌現總統的重要競選承諾，主要是提供學童免費午餐，該計畫涵蓋對象是全國8,200萬多名學童和孕婦，預計每年需耗資280億美元。

普拉伯沃認為他的免費午餐計畫能改善兒童營養並促進當地經濟。不過，經費來源是一大問題。該計畫最初自國家預算分配到70兆盧比，但隨著規模擴大、推廣至全國，現在需要另外100兆盧比（約61億美元）。

經濟學家並不看好減少基設投資的作法，指將影響經濟活動和私人投資。此時正值國內消費疲軟、當地貨幣貶至四年低點，以及全球貿易環境高度不確定之際，印尼的經濟困境可能益發深重。普拉伯沃設下未來五年GDP年增8%的目標，但央行已調降今年成長預測至4.7%到5.5%。

於此同時，普拉伯沃的其他支出計畫引發關注，他的內閣去年10月任命了100多位部長、副部長和單位首長。這是自1960年代以來、規模最大的印尼政府。

                                                                                                 

印尼 普拉伯沃

延伸閱讀

一週只賣一天！印尼華僑賣的印尼傳統小吃，份量超大還可客製化

印尼農民協會：台灣有先進技術優良種子 盼加強合作

效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

中國印尼海警擴大合作 首度召開高級別會晤

相關新聞

25歲台女遊客遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）因涉嫌性侵一名台灣25歲女遊客，遭到當地...

南韓8歲女童放學後遭刺殺身亡 小學女老師認了：我幹的

南韓校園近日傳出一起凶殺命案，一名年僅8歲的女童放學後遭到40歲女老師持刀殺害，女老師隨後疑似自殘，已被送醫治療，詳細案...

日本大阪市議員住家大火！火勢延燒4層樓 釀1死2傷、12歲女兒失蹤

日本大阪大東市議會議員安田惠子的住宅11日凌晨起火，造成1人死亡、2人受傷，目前安田惠子的12歲大女兒仍下落不明，警方正...

為供學童免費午餐…印尼總統令政府省錢：少差旅少開空調、少基設

印尼公務機關奉總統普拉伯沃之令撙節支出，作法包括刪減多部會預算、官員差旅減半、多利用遠距工作來節省電力和能源、大量取消先...

川普揚言接管加薩是一石三鳥的算計 如今只欠東風

美國總統川普上台後針對格陵蘭及巴拿馬運河都展現出控制意圖，但很少人料到他會甘冒天下大不韙，拋出接管加薩的構想，加薩被戲稱會搶在格陵蘭前面成為美國第51州。川普揚言要將加薩改建成「中東的蔚藍海岸」，反映出房地產商人思維。但若認為川普只想炒房，未免低估他了，幕後另有區域情勢和阻絕俄國金脈的戰略考量。這個「一石三鳥」之計目前萬事俱備，只欠東風。...

義大利倡議 加速候選國加入歐盟進程

義大利昨天主持西巴爾幹半島國家外長與代表會議，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也出席，義大利外長在會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。