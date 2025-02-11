日本大阪市議員住家大火！火勢延燒4層樓 釀1死2傷、12歲女兒失蹤

日本大阪大東市議會議員安田惠子的住宅11日凌晨起火，造成1人死亡、2人受傷，目前安田惠子的12歲大女兒仍下落不明，警方正在進一步調查釐清。

NHK報導，11日凌晨1點半左右，警消接獲民眾通報，大阪大東市的一棟住宅發生火災，由於為木造建築，火勢在短時間延燒4層樓，最終花了6個小時才將大火撲滅，並於廢墟中發現一具屍體。

根據警方了解，該木造房屋內住著大阪大東市議會的議員安田惠子以及其子女等4人，目前12歲的大女兒仍下落不明。

至於44歲的議員安田惠子和15歲的兒子則在逃離火場時受傷，意識清醒，正在醫院接受治療。未受傷的17歲長子透露，當時地下室的煤油爐冒出黑煙。目前警方和消防部門正在調查起火原因，並確認死者身分。