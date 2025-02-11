川普揚言提議終止停火 限哈瑪斯2月15日前釋放人質

美國總統川普今天表示，所有被關在加薩走廊的人質若未於本月15日中午前獲釋，將會「一發不可收拾」，屆時他將提議取消以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間的停火協議。

綜合法新社和路透社報導，哈瑪斯（Hamas）今天指控以色列違反加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，揚言將延後任何進一步的人質與囚犯互換行動。川普隨後限哈瑪斯15日中午前放人，非同尋常地插手中東事務，使得今年1月19日生效的6週停火瀕臨破局。

川普形容哈瑪斯的舉動「糟糕」，他在橢圓形辦公室告訴媒體，他會「讓以色列決定」停火協議最終走向。

川普說：「但就我而言，如果所有人質無法在15日中午12時前歸來…我會建議取消（停火協議），屆時一切都完了，一發不可收拾。」

川普還說，哈瑪斯應釋放「所有」人質，「不是三三兩兩地釋放」，「我們要他們全都回來。這是我個人的發言，以色列可以推翻，但對我而言，到了15日中午12時，如果他們人不在這，將會一發不可收拾」。

川普表示，他可能會與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）討論他剛剛提議的時程。

川普沒有詳細說明上述威脅言論的含義，僅說「哈瑪斯會懂我的意思」。他被問到是否排除美軍參與的可能性時回說：「我們來看看到時會發生什麼事。」

川普先前提議美國「接管」加薩，引發爭議。川普今天也揚言，如果約旦和埃及拒絕按他的計畫收容巴勒斯坦人，美國將停止提供援助。

媒體詢問，美國是否暫停向這兩個盟邦提供數以十億計美元的援助，川普說「可能會」，「如果他們不同意，我可能會拒付」。

川普預計本週在華府會晤約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）。

在哈瑪斯意外宣布暫緩釋放人質後，人質家屬和支持者今晚聚集在以色列特拉維夫（Tel Aviv）所謂的「人質廣場」（Hostages Square），施壓政府切勿放棄停火協議。

這項停火協議當初是由卡達、埃及與美國居中斡旋。2名埃及安全消息人士今天告訴路透社，調停人士擔憂停火協議恐破局。

哈瑪斯表示，他們在原定15日釋放人質的前5天公布消息，以便調停人士施壓以色列履行停火協議內容，並「確保換囚如期進行」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，由於哈瑪斯的舉動違反停火協議，他已指示軍隊在加薩和國內防禦方面保持最高戰備狀態。

以色列一名官員說，尼坦雅胡明天上午將與安全內閣開會，成員包括國防部長、國家安全部長及外交部長。