美國核動力潛艦停靠南韓 北韓控敵對軍事行為

美國海軍一艘核動力潛艦昨天停靠在南韓港口補充物資，北韓今天指控美國採取「敵對軍事行為」，還說美國再次對安全構成嚴重威脅，北韓軍隊已準備好採取任何必要行動。

綜合法新社與路透社報導，北韓國防部發言人在官媒北韓中央通信社（KCNA）發布的聲明中表示：「我們嚴正關切美國危險的敵對軍事行為，這種行為恐導致朝鮮半島週邊地區從嚴重的軍事對峙升級為實際的武裝衝突。」

北韓表示其武裝部隊將「毫不猶豫地行使合法權利懲罰挑釁者」，但沒有對此作出更進一步說明。

北韓警告美國「停止引發不穩定的挑釁」，同時指責美國無視北韓在安全方面的關切。

南韓媒體昨天援引南韓海軍說法，稱美國核動力攻擊潛艦「亞歷山卓號」（Alexandria）抵達釜山進行物資補給和船員休息。

南韓國防部並沒有立即回應記者尋求確認與置評的請求。

美國海軍指出，這艘核動力潛艦隸屬美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet），配備戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。

北韓國防部發言人說：「我們的武裝部隊正在嚴密監視朝鮮半島頻繁出現美國戰略手段，並準備好採取一切必要措施捍衛國家安全與地區和平。」

北韓認為發展自衛能力相當重要，北韓領導人金正恩上個月矢言核計畫將「無限期」持續進行。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月初在電台訪問中稱北韓為「流氓國家」後，北韓表示不會容忍美國任何「挑釁」。

自川普上個月展開第2個總統任期以來，北韓言論愈發激進，儘管川普曾表示願意與金正恩進行直接對話。