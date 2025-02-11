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25歲台女遊客遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。取自臉書（＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。取自臉書（＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）因涉嫌性侵一名台灣25歲女遊客，遭到當地法院發出逮捕令，不過隨著監視器畫面曝光，案情疑似出現逆轉。

猜言帕宛是泰國小黨泰進步黨（Thai Progress）國會議員，1月9日遭25歲台灣女遊客報警控訴，凌晨2點左右在酒吧遇見猜言帕宛，2人一起喝酒，對方提議送她回住宿地點，卻趁她喝醉酒時侵犯。警方立案調查後認為確有此事，因此向清邁地方法院申請逮捕令。

根據《bangkokbiznews》、《Daily News》等報導，知情人士透露，猜言帕宛仍在曼谷，將於2月20日前到清邁自首。雖然遭同僚施壓，要求不要濫用特權，但他依舊沒有辭掉議員職務的打算。另外，警方還威脅付40萬泰銖的費用，以撤銷此案。

知情人士指出，猜言帕宛和台灣女遊客發生關係，是出於雙方自願，質疑如果遭到性侵，為何同行友人沒有幫忙，稱房內有三人，而事發後，警方也未到現場蒐集證據，僅聽信受害者的片面說法，因此他的團隊和律師決定前往。

知情人士還指出，若觀看公布的監視器畫面，會發現猜言帕宛看起來並沒喝醉，也可以向酒吧查證。至於為何不發表聲明，原因是出於龐大的社會壓力，因為無論說什麼，外界都可能不會採信。

此外，時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」也分享此案後續並公開監視器畫面，稱議員在酒吧時看起來相當遷就配合，並指三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，相談甚歡，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」。

不少網友也紛紛留言：「自己投懷送抱還要告性侵？」、「台女把對方帶回家的行為…請不要再害台灣人了」、「這到頭來應該又是不起訴」、「台女先主動，後面就沒有什麼好說了！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒吧當晚的監視器畫面曝光，泰國議員猜言帕宛看起來沒有喝醉，女方也意識清楚。取自臉書（＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）
酒吧當晚的監視器畫面曝光，泰國議員猜言帕宛看起來沒有喝醉，女方也意識清楚。取自臉書（＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

性侵 泰國 監視器 議員

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