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義大利倡議 加速候選國加入歐盟進程

中央社／ 羅馬11日專電
義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。 歐新社
義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。 歐新社

義大利昨天主持西巴爾幹半島國家外長與代表會議，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也出席，義大利外長在會中提出一份國家立場文件，倡議加速候選國加入歐盟進程。

義大利外交部發布新聞稿指出，出席會議的外長或高級代表來自西巴爾幹國家（阿爾巴尼亞、波士尼亞-赫塞哥維納、科索沃、蒙特內哥羅、北馬其頓、塞爾維亞），及「西巴爾幹半島友好國」（奧地利、克羅埃西亞、捷克、希臘、斯洛維尼亞、斯洛伐克）；卡拉斯與歐盟東擴政策負責人柯斯（Marta Kos）也與會。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）在會中提出一份國家立場文件，建議採取具體步驟，加速西巴爾幹半島和其他候選國加入歐盟的進程。

義大利提出3大原則，第一是「漸進式整合」（gradual integration），從網絡安全等關鍵領域開始，加強公共政策、移民管理和企業合作。第二是「簡化流程」，以避免在技術步驟產生阻礙和互相否定；第三是「策略性溝通」，讓民眾感受到整合帶來更多的好處。

塔加尼除了與歐盟代表卡拉斯、柯斯舉行雙邊會議提倡此案，他也向與會者介紹此提案。

義大利外交部表示，與會者在結論重申，將繼續共同堅定支持烏克蘭，捍衛以規則為基礎的國際秩序，西巴爾幹半島國將繼續維持與歐盟同一陣線的戰略方向。

義大利外交部指出，與會各方在結論一致認為，需強化西巴爾幹半島逐步整合的措施，針對輿論採取策略性溝通，將是增進整合的重要工具。

外交部 歐盟 義大利

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