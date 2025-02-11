歐盟10日核准 食品可添加紫外線照射麵包蟲粉末

據歐盟法規規定，自10日起經過紫外線處理的黃粉蟲（又稱麵包蟲）的幼蟲粉末可添加到麵包、蛋糕和乳酪等製品中，含量最高達4%。

昆蟲的營養價值作為食品原料已行之有年。2021年起，歐盟規定允許黃粉蟲（Tenebrio molitor）和蝗蟲等昆蟲作為食品原料。

根據歐盟委員會新法，允許經過紫外線處理的黃粉蟲幼蟲粉末可添加在麵包、餅乾與麥片等食品中。每100公克麵包製品中最高可含4克黃粉蟲粉末。

由於透過紫外線照射過程會提高黃粉蟲粉末維生素D含量。歐盟規定，生產商必須在包裝上明確標示產品成分，「含有紫外線處理產生的維生素D」，並在營養聲明中註明維生素D的含量。

巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemerg）消費者諮詢中心營養專家侯艾菲（Sabine Holzaepfel）在德國公共廣播聯盟（ARD）中表示，紫外線照射作為製程已利用在蘑菇、麵包酵母和牛奶等食品上，但是透過紫外線增加維生素D含量的食品產製方式則是新的，沒有悠久的傳統。

由於對甲殼類動物或塵蟎過敏的人可能對黃粉蟲粉末起過敏反應。侯艾菲表示，黃粉蟲粉末相關產品包裝必須清楚註明可能引發過敏原，且這類產品通常都會在名稱提到昆蟲，並有相應圖片，消費者不用太擔心。

據悉，4公克黃粉蟲粉末所含的維生素D約滿足人體每日需求量的1/6。而黃粉蟲粉末目前仍是一種小眾產品，很少出現在超市的貨架上。

據歐盟今年1月21日通過的法規紀錄指顯示，符合歐盟新法規相關批准的產品，目前僅有一家法國製造商Nutri’Earthn生產。這家公司是目前唯一家獲准在歐盟銷售經過紫外線處理的黃粉蟲粉末的公司，批准效期為5年。

這家法商在2019年7月30日向歐盟委員會申請上市許可，請求在麵包、蛋糕、麵食製品、馬鈴薯加工製品以及水果和蔬菜蜜餞等多種食品中，授權使用經紫外線處理的黃粉蟲整個幼蟲粉末作為「新型食品」。