快訊

「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

明元宵節15大禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

S媽深夜吐喪女之痛 分享這首歌「早就為我寫好的」

聽新聞
0:00 / 0:00

投書採DeepSeek、ChatGPT編造內容 德媒疏於查核引爭議

中央社／ 柏林10日專電
德國最大在野黨基民盟（CDU）主席、總理候選人梅爾茨。路透
德國最大在野黨基民盟（CDU）主席、總理候選人梅爾茨。路透

德國重要媒體「明鏡週刊」近日刊登一封不實讀者投書，指總理候選人梅爾茨在瑞士大學任教時，因授課品質不佳遭解聘。梅爾茨否認後，投書人坦承消息來自DeepSeekChatGPT，明鏡週刊疏於事實查核遭批。

明鏡週刊（Der Spiegel）2月初刊載一封退休工程師克里贊（Peter Krizan）的讀者投書。投書聲稱，德國最大在野黨基民盟（CDU）主席、總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）20年前曾在瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）擔任經濟學名譽教授，但因為講課品質太差、引發學生抗議，最終被學校解聘。

報導發布後，基民盟發言人隨即在X上澄清此消息是「無稽之談」。南德日報（SZ）進一步向提供消息的克里贊求證，他坦言，這封投書的內容非來自直接證據，而是由生成式AI的DeepSeek和ChatGPT提供資料。

克里贊說，日前他回憶起20年前在聖加倫大學唸書的兒子曾提到，學校有個講課非常糟糕的教授叫梅爾茨。由於無法聯絡上兒子，所以他決定向AI聊天機器人求證。

克里贊首先問DeepSeek：「梅爾茨2004/2005年是否在聖加倫大學與學生發生過問題？」DeepSeek給出肯定答覆。

接著他把同一個問題丟到ChatGPT，ChatGPT不僅回答了相似說法，還「補充」細節，說明當時梅爾茨在該校發表了一場混亂的演說，引起校方不快，導致梅爾茨主動辭去教職。

克里贊告訴南德日報，當時他以為「兩個AI都說了相同的內容，那應該就是事實。」才提筆撰寫這篇投書，寄給明鏡週刊編輯部。

消息刊出後受媒體與輿論關注，法蘭克福匯報（FAZ）測試指出，ChatGPT並未生成任何關於梅爾茨在聖加倫大學任教的虛假訊息，DeepSeek則確實自由編造了這種說法。

外界批評明鏡週刊未對讀者投書事實查核，導致來自生成式AI的虛假訊息被進一步傳播。

明鏡週刊10日向梅爾茨與讀者發表道歉聲明，說明經後續調查，克里贊投書的內容確實無事實根據，不僅瑞士與德國新聞檔案中均無相關報導，聖加倫大學也證實，梅爾茨從未擔任該校教職。此外，克里贊的兒子表示沒有上過梅爾茨的課，關於他的消息也是從他處聽來的。

目前相關內容已從新聞網站撤下，明鏡週刊進一步承諾，將全面檢討內部編輯流程，強化對讀者投書的審查機制，確保未來對涉及具體指控的內容進行更嚴格的事實查核，以避免類似錯誤再次發生。

ChatGPT DeepSeek 德國

延伸閱讀

新北雙溪高中與政大合辦營隊 高中生體驗「一日政大生」

捷克查理大學領軍打造歐洲AI模型 挑戰OpenAI

全球物理學研究排行榜 中國機構霸榜前3、美被擠出前10

台中一名大學教授小孩聽力受損 媽媽自責12歲才發現

相關新聞

人工智慧峰會巴黎登場 法防長：AI帶來國防軍事革命

人工智慧行動高峰會今天在巴黎登場，全球領袖齊聚，AI軍事運用成焦點。AI與國防界線鬆動，軍方需要科技大廠合作，以在國防A...

投書採DeepSeek、ChatGPT編造內容 德媒疏於查核引爭議

德國重要媒體「明鏡週刊」近日刊登一封不實讀者投書，指總理候選人梅爾茨在瑞士大學任教時，因授課品質不佳遭解聘。梅爾茨否認後...

英國打造新軍用衛星系統Oberon 預計2027年發射

英國打造新軍用衛星系統Oberon（奧伯隆，歐洲民間傳說中的妖精之王），從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將...

瓜地馬拉巴士墜谷釀至少54死 總統阿雷巴洛宣布全國哀悼

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。瓜國總...

【專家之眼】歐洲極右派的發展

2025年2月初，歐洲多國極右派領袖以「歐洲愛國者」為名，在西班牙首都馬德里舉行了高峰會，批評歐盟但支持川普，並慶祝川普...

白宮國安顧問：本周有望商討俄烏終戰

白宮國安顧問沃茲九日表示，美國副總統范斯、國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯等川普政府高官，可望在本周召開的德國慕尼黑安全會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。