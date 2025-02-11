快訊

AI洗脫烘洗衣機開箱！25種模式乾淨到底、鯊魚玩偶蓬鬆重生

川普簽了！對進口鋼鋁加徵25%關稅 強調無例外或豁免

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「明起調漲」 內用續杯變5折

瓜地馬拉巴士墜谷釀至少54死 總統阿雷巴洛宣布全國哀悼

中央社／ 瓜地馬拉市10日專電
瓜地馬拉首都瓜地馬拉市當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。圖／美聯社
瓜地馬拉首都瓜地馬拉市當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。圖／美聯社

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布全國進行哀悼，台灣駐瓜地馬拉大使館也向罹難者家屬表達慰問。

駐瓜地馬拉大使館在臉書專頁PO文，對罹難者家屬致上最深切的慰問，也對無法彌補的損失深表痛惜。在這哀痛時刻，台灣人民和瓜地馬拉人民同在，同時也向傷者送上最誠摯的祝福，期盼他們早日康復。駐瓜地馬拉大使館強調在這艱難時刻，台灣將與瓜地馬拉攜手同行，共度難關。

根據初步調查，該巴士雖然有合法的行車執照，但是駕駛並沒有合格的大客車駕照。而且現場監視畫面顯示，該巴士在凌晨四點行經山谷上方的貝里斯大橋（Puente Belice）時，時速超過60公里，可能因為速度過快，再加上煞車系統故障無法減速，導致巴士直接衝出護欄墜入山谷中。

許多乘客被夾在變形的車體殘骸內，另因車體有一半沉入山谷底部的河流中，部分罹難者遺體被河水沖到下游，增加搶救和搜尋遺體工作的困難，警消和紅十字會等有關單位仍在清理現場，調查事故詳細原因。

巴士墜谷事件凸顯瓜地馬拉大眾交通運輸長期缺乏管理，嚴重威脅公共安全的問題。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）批評，瓜地馬拉全國有4萬3000輛載客巴士，但全瓜國交通部門只有9個人，負責監管其中2萬3000輛有營運許可的巴士，其餘2萬輛都是沒有執照無人管理的「野雞車」，但是一樣上路載客。

這些巴士大多老舊，平均車齡超過20年以上，例如此次墜谷的巴士1995年出廠，到現在車齡已經近30年。不僅平日缺乏保養、故障率高，也排放嚴重廢氣汙染；駕駛更不遵守交通規則，在路上超速行駛橫衝直撞，頻頻造成事故和人命死傷，但卻不見交通部門執法管理。

「自由新聞報」調查發現，瓜國交通法令漏洞百出，例如監理單位在載客巴士上路營運前只須做一次車輛檢驗，一直到該巴士轉讓或重新登記，才需要再次檢驗，因次往往拖上2、30年的時間。此外，政府也缺乏車輛汰舊換新以及強制登記檢驗等法規，才導致交通亂象不斷發生。

近年來，瓜地馬拉載客巴士發生多起重大車禍，2019年12月一輛巴士轉彎失控撞上拖車，造成22人死亡。2013年9月一輛嚴重超載的巴士，因為速度過快煞車失靈，衝出路面墜入200公尺深的山谷，造成50人死亡。2008年2月同樣因為巴士駕駛超速導致失控翻覆，造成48人死亡，27人重傷。

交通事故 巴士 瓜地馬拉

延伸閱讀

瓜地馬拉首都重大車禍 巴士墜谷至少31死

瓜地馬拉巴士墜橋增至51死 全國哀悼3天

魯比歐談深化美瓜台關係 總統：共同為繁榮經濟鋪路

魯比歐促美瓜台關係 外交部：續做堅實夥伴守護民主

相關新聞

英國打造新軍用衛星系統Oberon 預計2027年發射

英國打造新軍用衛星系統Oberon（奧伯隆，歐洲民間傳說中的妖精之王），從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將...

瓜地馬拉巴士墜谷釀至少54死 總統阿雷巴洛宣布全國哀悼

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。瓜國總...

【專家之眼】歐洲極右派的發展

2025年2月初，歐洲多國極右派領袖以「歐洲愛國者」為名，在西班牙首都馬德里舉行了高峰會，批評歐盟但支持川普，並慶祝川普...

白宮國安顧問：本周有望商討俄烏終戰

白宮國安顧問沃茲九日表示，美國副總統范斯、國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯等川普政府高官，可望在本周召開的德國慕尼黑安全會議...

厄瓜多總統大選無人得票過半 4月第2輪投票決勝負

頻傳暴力滋擾的厄瓜多大選，由於左派陣營的挑戰者龔薩雷茲實力超乎預期，今天計票結果顯示現任總統諾波亞得票率僅取得微幅領先，...

美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應

法國總統馬克宏在電視專訪中說，美國若對歐洲加徵關稅，將導致美國通膨惡化，並矢言與美國總統川普正面交鋒。德國總理蕭茲指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。