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英國打造新軍用衛星系統Oberon 預計2027年發射

中央社／ 倫敦11日專電
英國打造新軍用衛星系統Oberon，從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將在英國本土進行。圖為英國國旗。圖／Ingimage
英國打造新軍用衛星系統Oberon，從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將在英國本土進行。圖為英國國旗。圖／Ingimage

英國打造新軍用衛星系統Oberon（奧伯隆，歐洲民間傳說中的妖精之王），從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將在英國本土進行。Oberon預計2027年發射。

英國國防部表示，Oberon系統將由2個高解析度合成孔徑雷達（SAR）組成，配備先進感測器，可全天候捕捉地球表面的日、夜間影像，有助強化英國軍方的情、監、偵（ISR）能力。

國防部近日與歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus，空巴）簽訂1億2700萬英鎊（約新台幣52億元）合約，將在英格蘭東部的史蒂芬內治（Stevenage）鎮、以及英格蘭東南部的朴茨茅斯（Portsmouth）海港城市打造Oberon。空巴總部位於荷蘭，在英國設有子公司。

英國太空司令部（UK Space Command）去年8月運用美國太空探索科技公司（SpaceX）可供重複使用的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，在加州范登堡（Vandenberg）太空軍基地成功發射低地球軌道（LEO）軍用衛星Tyche（太姬，希臘神話中的機緣女神）。

Tyche是英國國防部在太空ISR計畫框架下發射的第一枚軍用衛星，也是第一枚完全由英國國防部持有的衛星。

Tyche的成功發射和運作被視為里程碑，它的設計與建造當時也是在英國進行。不過，Tyche主要捕捉日間影像，預計2027年升空的Oberon則可進一步捕捉夜間影像。一旦這2座衛星系統成功協同運作，英國軍方將可24小時、在任何氣候條件下，在全球範圍執行太空ISR任務。

在太空ISR計畫框架下，英國國防部擬至2031年發射一系列先進軍用衛星、打造地面輔助系統。國防部表示，除了軍用，相關衛星也可用於強化天然災害與環境監測、地圖資料發展等政府業務。

空巴英國子公司董事長布里吉（Ben Bridge）說，Oberon衛星系統將大幅增進英國的太空監測自主、賦予英國亟需的太空主權能力。空巴在英國已有超過45年的設計與建造高解析雷達衛星的經驗。

英國國防部指出，Oberon的天線將由英國研發生產商「牛津太空系統」（Oxford Space Systems）供應。牛津太空系統開發的碳纖維結構讓天線可在衛星發射前及過程中，被收納於極小空間，而一旦衛星進入軌道，天線即可自動開展成該有的形體。

根據英國國防部資料，航太領域去年為英國經濟貢獻近400億英鎊，過去10年產值成長約50%，並提供數以萬計就業機會。

英國國防部另釋出數張Tyche自去年11月至今年1月捕捉的衛星影像，地點涵蓋倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）、美國華府、加州野火，以及澳洲雪梨。

英國 衛星

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