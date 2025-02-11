【專家之眼】歐洲極右派的發展

2025年2月初，歐洲多國極右派領袖以「歐洲愛國者」為名，在西班牙首都馬德里舉行了高峰會，批評歐盟但支持川普，並慶祝川普重新當選美國總統，還以 「讓歐洲再次偉大」為峰會的主題以為呼應。

與會者包括匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）、法國國民聯盟領袖勒龐（Marine Le Pen）、義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和荷蘭自由黨領袖威爾德斯（Geert Wilders）等人，由西班牙極右翼政黨VOX的領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）主持。

各領袖強烈批評歐盟的移民政策和左翼政策，譴責國際刑事法院(ICC)對以色列總理內塔尼亞胡的制裁，還特別捍衛基督教文化和反對同性婚姻，以及反對歐盟的綠色新政和其他國際倡議，認為這些措施施加了各國過多的負擔。與會者支持川普退出世界衛生組織（WHO）和聯合國（UN）人權委員會，並以呼籲驅逐移民來展開新的「收復失地運動」，吸引了超過2,000名參加者。

這次峰會反映了歐洲極右派在政治上的聯合與動員，並顯示他們試圖在歐洲政治中擴大影響力，並強調了極右翼政黨在歐洲的團結和日益增長的影響力，來尋求重塑歐洲的政治格局。

可能是因為選舉逼近，德國的極右派勢力「德國另類選擇黨」（AfD）並未參與此次峰會，但近年來，該黨在政治舞臺上取得顯著進展。AfD成立於2013年，最初以反對歐盟為主張，隨後將重點轉向反對移民政策和批評政府對烏克蘭的立場。在2024年9月的地方選舉中，AfD在東部的圖林根邦和薩克森邦取得重大勝利，成為圖林根邦議會的第一大黨。這一結果引發了德國政壇的震動，因為該黨的極右翼立場與德國的歷史背景密切相關。

AfD的崛起引起了德國企業界的擔憂。許多企業主擔心該黨的政策可能對德國的經濟穩定和國際關係產生負面影響，甚至可能導致德國脫離歐盟，進而對國內生產總值（GDP）造成衝擊。

值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克近期公開支持AfD，稱該黨是德國的「最後希望」。此舉在德國引發廣泛討論，並可能影響特斯拉在當地的銷售表現。整體而言，AfD的迅速崛起反映了德國政治光譜的變化，以及部分選民對現行政策的不滿。然而，該黨的極端立場也引發了對德國民主價值和社會穩定的擔憂。

綜觀歐洲現代發展史，由於希特勒積極反共，以至於二戰後歐洲成為民主與共產國家的對抗，極右勢力一度消失。但自1990年代以來，蘇聯與東歐劇變之後，西方民主制度遍及全歐。

近年來由於歐盟的統合政策被人詬病，尤其是移民政策不得人心，再加上支持烏克蘭戰事的費用極高，使得歐洲各國的極右派勢力遍地開花，至今已有義大利與奧地利等國是由極右派政黨執政，而川普的影響更不在話下，馬斯克的支持也奏效，但反對的勢力也不小，其中尤以德國為甚。因而可知，當前歐洲極右勢力高漲，尤其是其排外的政策，對於當地國家治與亂的影響，都值得進一步觀察。