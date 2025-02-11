瓜地馬拉巴士墜橋增至51死 全國哀悼3天
瓜地馬拉首都瓜地馬拉市今晨發生重大車禍，該市消防單位發言人表示，一輛巴士衝出公路橋梁，墜入一處受到汙染的河谷，造成至少51死，還有多名倖存者受困。
路透社報導，這輛滿載乘客的巴士從聖阿古斯丁阿卡薩瓜斯特蘭鎮（San Agustin Acasaguastlan）出發，行經一條進入瓜地馬拉市（Guatemala City）的繁忙公路，不料在一座公路橋梁發生事故，向下墜落約20公尺。
發言人耶南德茲（Carlos Hernandez）表示，包含36男、15女共計51人的遺體已被送往臨時停屍間。
消防單位在社群媒體上分享的畫面顯示，巴士部分車體泡在汙水中，一旁都是罹難者的遺體。
瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布全國哀悼3天，並調派軍隊與救災單位協助因應。
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