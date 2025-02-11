瓜地馬拉首都重大車禍 巴士墜谷至少31死
瓜地馬拉救難人員表示，一輛載著75人的巴士今天一早在首都瓜地馬拉市（Guatemala City）墜谷，造成至少31人喪生，還有人卡在河裡的車輛殘骸下。
法新社報導，瓜地馬拉市消防單位發言人盧阿諾（Mynor Ruano）告訴記者：「目前為止已從這輛巴士尋獲31具遺體，我們正努力援救其他受困者。」
巴士在首都北側的聯外公路上墜橋，掉進一條被廢水污染的河川。救難人員成功助10名傷者從巴士中脫困。
盧阿諾說，有數人受重傷，被送往附近一家醫院。
根據當地媒體，這輛巴士從普羅格里索省（ElProgreso）的聖阿古斯丁阿卡薩瓜斯特蘭（San AgustinAcasaguastlan）出發，開往位於該城鎮西南方約90公里的瓜地馬拉市。
警方正在調查事故原因。
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