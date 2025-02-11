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白宮國安顧問：本周有望商討俄烏終戰

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

白宮國安顧問沃茲九日表示，美國副總統范斯、國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯等川普政府高官，可望在本周召開的德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）商討如何結束俄烏戰爭。沃茲並指稱，終戰後確保烏克蘭不會再遭俄羅斯入侵的戰後安全保證，責任「完全」在歐洲。

沃茲九日接受美國國家廣播公司「會晤新聞界」訪問時說，「我們有必要讓各方都坐上談判桌，好結束這場戰爭」。沃茲直言歐洲需對烏克蘭的安全保證負責，「若（俄烏衝突）有什麼基本原則，那就是歐洲人未來必須承擔（俄烏又一次）爆發衝突的責任。總統川普將結束（當前）衝突。而在（提供基輔）安全的保證上，將全由歐洲人負責」。

年度ＭＳＣ將自十四至十六日登場。白宮十日宣布，范斯可望在該峰會及ＭＳＣ發表談話，並和與會各國領袖舉行雙邊會談。烏克蘭總統澤倫斯基也會親自出席。

另外，川普九日在空軍一號受訪時示意自己和普亭其實一直保持連絡。但川普未詳述是自一月廿日就任前還是就任後。

川普 烏克蘭 衝突

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