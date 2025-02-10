羅馬尼亞大選法院裁定無效後 總統宣布下台

羅馬尼亞憲法法院去年12月間以總統大選遭俄羅斯干預為由，裁定首輪投票結果無效後，總統約翰尼斯面臨要求他下台的壓力，於今天宣布請辭。

法新社報導，親歐盟的約翰尼斯（Klaus Iohannis）面臨與日俱增的壓力，他曾表示將留任至5月選出繼任者為止。

在傳出俄羅斯介選的指控，以及先前籍籍無名的極右翼總統候選人出人意料於首輪拿下最多選票後，羅馬尼亞最高法院裁定撤銷去年的總統大選。

約翰尼斯表示：「為使羅馬尼亞和羅馬尼亞的公民免於陷入危機…我辭去羅馬尼亞總統職務。」他並說將在12日正式卸任。

羅馬尼亞國會議員今天發動使約翰尼斯停職的程序，在此之前，在野陣營曾兩度嘗試展開這項流程。

約翰尼斯說：「再過幾天，羅馬尼亞國會將針對我的停職投票，而羅馬尼亞將陷入危機…凡此種種很不幸都將對內和對外造成嚴重影響。」

預料羅馬尼亞國家自由黨（PNL）黨魁暨參院議長博洛揚（Ilie Bolojan）將暫代約翰尼斯的職務。

極右翼政黨團結羅馬尼亞聯盟（AUR）領袖西米昂（George Simion）對於約翰尼斯請辭表示歡迎。