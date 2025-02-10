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比利時治安亮紅燈 國防部拒派軍隊協助警方

中央社／ 布魯塞爾10日專電

比利時首都及歐盟總部所在地布魯塞爾上週連續出現4起街頭槍擊案，除了聯邦政府加派警力協助市府，也有極右派政治人物主張軍隊馳援，但遭到國防部拒絕。

比利時通訊社（Belga）報導，上週起的槍擊案據當地官員指出，是販毒幫派搶地盤所致，為此，布魯塞爾首都區的6個警察管區整合到事發的安德萊赫特區（Anderlecht）加強巡邏，聯邦警力也派到該區協助。

剛上任的聯邦政府除了強調會繼續在先前指定的15個治安「熱區」提高見警率，並提出加強跨國合作以對抗洗錢、非法槍枝走私和毒品的國際犯罪網絡。

另據比利時「晚訊報」（Le Soir）指出，極右派弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）議員德普蒂爾（OrtwinDepoortere）主張軍隊介入支援，但國防暨外貿部長佛蘭肯（Theo Francken）表示現階段還無此必要。

他說，目前情況還未到「第4級」，而內部安全以警方為優先，外部安全才是國防部責任，而外部並非總是安全，但他也強調政府內部將會討論此事。比利時將恐怖攻擊和極端活動的安全威脅分為4級，第4級定義為「重大威脅」。

去年6月比利時舉行聯邦及地方大選，隨之改組中央及地方政府，其中聯邦政府在上週才好不容易完成5黨聯合執政協商，但首都大區的多黨聯合執政協商仍在卡關，因此布魯塞爾市政府近8個月來都處於現任官員將卸未卸的看守狀態。

國防部 布魯塞爾 比利時

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