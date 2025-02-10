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AI仿聲義大利防長索贖金救被綁記者 富商被騙數千萬

中央社／ 羅馬10日綜合外電報導

不法分子藉由人工智慧（AI）生成的聲音模仿義大利防長克羅塞托來電，要求富豪匯鉅款至海外帳戶襄助支付贖金，以解救在海外被綁的義大利記者，有人果真上當而被騙百萬歐元（約新台幣3385萬元）。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這樁詐騙鎖定若干義大利富可敵國的商界富豪下手，包括義大利輪胎倍耐力（Pirelli）董事長普洛維拉（MarcoTronchetti Provera）、時尚設計師亞曼尼（GiorgioArmani）、普拉達（Prada）董事長貝特里（PatrizioBertelli）。

還有托茲集團（Tod's）董事長暨創辦人戴拉瓦雷（Diego Della Valle）、國際米蘭（Inter Milan）前主席莫拉蒂（Massimo Moratti），以及義大利槍枝製造商彼特羅柏瑞塔公司（Pietro Beretta）與義大利知名藥廠美納里尼（Menarini）集團家族的成員。

雖然許多被下手的對象立刻警覺不對勁，但歹徒假意聲稱，義大利銀行（Bank of Italy）稍晚將會退款後，至少一人還是禁不住勸誘而轉帳100萬歐元至海外銀行的帳戶。

目前已有3名米蘭的富商向米蘭地檢署檢舉，其中1人是這起詐騙受害者本人。

據了解此案的有關單位表示，這樁詐欺運用許多誘人上鉤的方法，包括假稱是克羅塞托（GuidoCrosetto）幕僚的詐嫌多次致電，以及顯然是運用人工智慧技術相當逼真模仿克羅塞托的語音，他們告訴被鎖定的下手對象說，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府需要他們的襄助，以解救在中東被綁架的義大利記者。

義大利國防部一名官員說：「部長的語音被模仿複製，這段生成語音索款支付贖金，以解救在世界各地被綁架的義大利記者，這個偽冒的克羅塞托表示：『我不能拿國防部的錢支付（贖金），但義大利銀行將會把錢還給你。』」「這是騙局，是假的。」

調查幹員表示，富商接獲的來電疑似是來自國防部長幕僚的電話號碼，幹員們研判這些號碼被複製了。

詐嫌下手行騙的數週前，梅洛尼政府協商達成一項備受矚目的換囚行動，羅馬遣返一名伊朗工程師，換回年輕的義大利記者沙拉（Cecilia Sala）。

沙拉先前被關押在德黑蘭（Tehran）聲名狼藉的伊文監獄（Evin Prison），而這名伊朗工程師因向伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）提供美國先進的無人機技術而被美國通緝。

國防部 義大利 語音

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