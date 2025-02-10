快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

提出不同的回答 南韓國家情報院：DeepSeek「過度」蒐集用戶個資

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
DeepSeek（深度求索）橫空出世引起全球關注。圖／路透
DeepSeek（深度求索）橫空出世引起全球關注。圖／路透

韓國國家情報院指控中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek「過度」蒐集用戶個資，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程式針對韓式泡菜辛奇起源的回答，也令人質疑。

路透社報導，國家情報院（National IntelligenceService, NIS）表示，上週已正式通知政府機構，敦促他們對DeepSeek這款AI應用程式採取安全預防措施。

國家情報院今天發布聲明指出：「與其他生成式AI服務不同之處在於，DeepSeek的聊天紀錄已證實可轉移（至他處），它具備蒐集鍵盤輸入模式的功能。此功能可用來辨識個人身分，並將資料發送至volceapplog.com在內的中國企業伺服器。」

韓國部分政府機構已基於安全考量禁用DeepSeek，加入澳洲和台灣對DeepSeek提出警告或施加限制的行列。

國情院也說，DeepSeek允許廣告商毫無限制地存取用戶個資，並把韓國用戶資料存在中國伺服器內。根據中國相關法律，北京政府有權要求存取這些資料。

國情院強調，DeepSeek在不同語言環境下，可能對敏感問題提出截然不同的回答。

其中一例就是詢問韓式泡菜辛奇（kimchi）的起源；這種辛辣的蔬菜發酵食品是韓國引以為傲的國民主食之一。

若以韓文詢問辛奇的起源，DeepSeek回答這是韓國食品，若改用中文詢問，DeepSeek則回答這種食品起源於中國。根據路透社驗證，以不同語言詢問DeepSeek，得到的答案確實有所不同。

DeepSeek 應用程式

延伸閱讀

DeepSeek爆火 山寨版猖獗已近3千個 6成IP在美國

到韓國餐廳堅持用圓筷子 女星遭兒子嫌棄「很丟臉」

DeepSeek 短空長多 邊緣AI、機器人蓄電

聯想結盟DeepSeek…仁寶大贏家 緯創也沾光

相關新聞

導致1死1傷！南韓蔚山儲油槽爆炸 代理總統指示盡力滅火

韓聯社、中央日報等韓媒10日報導，南韓當地上午11時15分（台灣時間上午10時15分）左右，東南部城市蔚山的一個儲油槽發...

提出不同的回答 南韓國家情報院：DeepSeek「過度」蒐集用戶個資

韓國國家情報院指控中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek「過度」蒐集用戶個資，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程...

哥倫比亞總統要求內閣總辭 政府陷危機

哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職；數天前，他在電視直播中痛斥內閣團...

18個月內爭取70國支持統一台灣 大陸用什麼當交換條件

英國經濟學人指出，過去18個月來，中國大陸在外交上爭取國際支持中國統一台灣的「一切努力」，目前已有70國表態支持，不再強調和平統一。報導稱中國用一些好處交換國際支持，中國用什麼交換？為什麼要這麼做？

DeepSeek衝擊 巴黎AI峰會10日登場 成歐洲與美、中角力場

法國倡議的人工智慧行動峰會10日起一連兩天在巴黎大皇宮舉行，雲集全球近100國的政府和商界領袖、AI業界人士以至學術界和...

烏克蘭戰後重建利益 美方「不想交普亭與中國分享」

川普總統想要結束俄烏戰爭，可能要求中國國家主席習近平施壓俄羅斯停戰；中方若出手，是否會在台灣問題上要求川普回報，引發猜測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。