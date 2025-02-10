快訊

數十年來少見規模！今年漢光演習天數加倍 動員一整旅後備軍人

蘋果新款SE預計本周發表 iPhone關鍵年正式開跑

大陸研究船航入內水 菲律賓派船艦監控

中央社／ 馬尼拉10日專電

一艘中國研究船進入菲律賓內水，菲律賓海軍及海岸防衛隊共同派遣船艦嚴密監控。截至傍晚，這艘中國研究船尚未航離菲律賓水域。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，中國藍海101號（Lan Hai 101）海洋研究船9日被發現航入巴拉旺省（Palawan）東側水域，屬於菲律賓內水。

菲律賓海軍近海監測站立即向藍海101號發出廣播警告，藍海101號回應，巴拉旺省西側海象惡劣，被迫繞道東側水域，承諾會依無害通過原則，持續航離。

巴拉旺省為長條型島嶼省分，西側水域連接南海，東側則為菲律賓內水。

崔尼代說，為保護藍海101號航行安全及菲律賓主權，海軍軍艦與海岸防衛隊船隻伴航監控。

截至傍晚，藍海101號仍位於巴拉旺省北端水域，但已接近出口點。

菲律賓與中國之間的南海緊張情勢持續加劇。數週前，多名可疑中國籍人士疑似偵蒐機敏地點的資料被捕，包括拍攝港口、船艦、機場及軍事基地的照片，以及繪製地形，菲律賓安全當局為此開始注意境內的可疑間諜活動。

藍海101號在敏感時機航入菲律賓內水，引起菲方關切。

南海 海軍 菲律賓

延伸閱讀

士兵被爆有大陸身分證 海軍將協助其保留中華民國籍

台灣燈會踩街活動 日菲台19表演團體共襄盛舉

又墜機！美軍承包飛機在菲律賓南部墜毀 機上4人全數罹難

美菲防長首通話談南海 重申協防關係「鋼鐵般堅定」

相關新聞

厄瓜多總統大選無人得票過半 4月第2輪投票決勝負

頻傳暴力滋擾的厄瓜多大選，由於左派陣營的挑戰者龔薩雷茲實力超乎預期，今天計票結果顯示現任總統諾波亞得票率僅取得微幅領先，...

美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應

法國總統馬克宏在電視專訪中說，美國若對歐洲加徵關稅，將導致美國通膨惡化，並矢言與美國總統川普正面交鋒。德國總理蕭茲指出，...

大S在越南擁高人氣 病逝掀流感疫苗搶打潮

藝人大S是越南1980至1990世代的集體青春回憶，她過世之後，越南多家接種機構的流感疫苗施打人數都成長了1倍。越南20...

提出不同的回答 南韓國家情報院：DeepSeek「過度」蒐集用戶個資

韓國國家情報院指控中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek「過度」蒐集用戶個資，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程...

哥倫比亞總統要求內閣總辭 政府陷危機

哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職；數天前，他在電視直播中痛斥內閣團...

導致1死1傷！南韓蔚山儲油槽爆炸 代理總統指示盡力滅火

韓聯社、中央日報等韓媒10日報導，南韓當地上午11時15分（台灣時間上午10時15分）左右，東南部城市蔚山的一個儲油槽發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。