快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎飆10.8億 致富7碼快來對

美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 美聯社
法國總統馬克宏。 美聯社

法國總統馬克宏在電視專訪中說，美國若對歐洲加徵關稅，將導致美國通膨惡化，並矢言與美國總統川普正面交鋒。德國總理蕭茲指出，歐洲已準備好在「1小時內」因應這類措施。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）對美國貿易夥伴加拿大、墨西哥及中國課徵或加徵關稅的措施生效後，一再揚言對歐盟加徵關稅。馬克宏（Emmanuel Macron）在美國有線電視新聞網（CNN）今天播出的專訪中說，歐盟不應成為美國的「首要目標」。

他以英語說道：「歐洲聯盟（EU）是你們的首要問題嗎？不是，我不這麼認為。你們的首要問題是中國，所以你們應該聚於這個首要問題。」

馬克宏警告說，基於歐美雙方經濟關係緊密，關稅不只將會衝擊歐洲經濟，還會波及美國，「你們（美國）若對許多產業加徵關稅，將推升成本並在美國引發通膨。這真的是美國人民想要的嗎？我不敢肯定」。

馬克宏被詢及是否願意與川普在關稅議題「正面交鋒」時，他回答說：「我早就做過了，而且我還會再做一次。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與保守派競爭對手梅爾茨（Friedrich Merz）進行選前辯論會時指出，若美國對歐盟加徵關稅，歐洲已準備好在「1小時內」做出回應。

主持人詢問歐盟是否已備妥「報復清單」因應美國關稅措施，民調落後梅爾茨的蕭茲答道：「是的…歐盟可以在1小時內採取行動。」

川普今天表示，將在現有金屬關稅上，另對所有輸美鋼材和鋁材加徵25%新關稅。歐盟對此表示，「尚未收到」任何關於額外關稅的官方通知，強調不會對任何缺乏細節或書面說明的一般消息做出回應。

歐盟 美國 馬克宏

延伸閱讀

川普擬課徵鋼鋁關稅 經部助台廠掌握美國以外市場

1月PMI轉為緊縮 中經院示警川普將台灣列課稅目標

他和梅根間的問題夠多了！ 川普改口稱不驅逐哈利王子

超級盃／川普看好酋長3連霸 結果遭老鷹痛擊18分打臉

相關新聞

導致1死1傷！南韓蔚山儲油槽爆炸 代理總統指示盡力滅火

韓聯社、中央日報等韓媒10日報導，南韓當地上午11時15分（台灣時間上午10時15分）左右，東南部城市蔚山的一個儲油槽發...

厄瓜多總統大選無人得票過半 4月第2輪投票決勝負

頻傳暴力滋擾的厄瓜多大選，由於左派陣營的挑戰者龔薩雷茲實力超乎預期，今天計票結果顯示現任總統諾波亞得票率僅取得微幅領先，...

美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應

法國總統馬克宏在電視專訪中說，美國若對歐洲加徵關稅，將導致美國通膨惡化，並矢言與美國總統川普正面交鋒。德國總理蕭茲指出，...

大S在越南擁高人氣 病逝掀流感疫苗搶打潮

藝人大S是越南1980至1990世代的集體青春回憶，她過世之後，越南多家接種機構的流感疫苗施打人數都成長了1倍。越南20...

提出不同的回答 南韓國家情報院：DeepSeek「過度」蒐集用戶個資

韓國國家情報院指控中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek「過度」蒐集用戶個資，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程...

哥倫比亞總統要求內閣總辭 政府陷危機

哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職；數天前，他在電視直播中痛斥內閣團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。