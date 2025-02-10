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哥倫比亞總統要求內閣總辭 政府陷危機

中央社／ 波哥大9日綜合外電報導
哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職。(歐新社)
哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職。(歐新社)

哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部會首長與高階官員集體辭職；數天前，他在電視直播中痛斥內閣團隊，導致政府內部關係異常緊張。

法新社報導，裴卓在國家電視台4日直播的會議中公開訓斥內閣長達5個小時，痛批政府表現不佳後，今天要求內閣總辭。

他指責包括貿易、教育和衛生部長等數名官員，在重要計畫上執行進度落後。

裴卓在社群平台X發文宣布：「我已要求部長和行政部門主管辭職。」

「內閣將有一些改變，以更符合人民要求實施的計畫。」

截至今晚，已有3名部長和2名高官在那場內閣會議後請辭，其中包括勞工部長拉米雷斯（GloriaRamirez）與環境部長穆罕默德（Susana Muhamad）。

內閣會議隔天，文化部長柯利亞（Juan DavidCorrea）辭職，管理大量國家基金的共和國總統府行政部（DAPRE）負責人羅哈斯（Jorge Rojas）也遞出辭呈。

多名部長在會議中抱怨與裴卓關係最密切的幕僚之一貝尼德悌（Armando Benedetti）出席內閣會議，也不贊成裴卓任命薩拉比亞（Laura Sarabia）為外交部長。

內閣 直播 辭職

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