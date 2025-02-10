導致1死1傷！南韓蔚山儲油槽爆炸 代理總統指示盡力滅火

韓聯社、中央日報等韓媒10日報導，南韓當地上午11時15分（台灣時間上午10時15分）左右，東南部城市蔚山的一個儲油槽發生爆炸，造成1人死亡、1人受傷。

該起爆炸發生在首爾東南方約310公里處的石化產品倉儲運輸企業「United Terminal Korea」工廠。爆炸發生時，後來傷亡的2名工作人員正打開儲油槽，檢查其中化學物含量，不料儲油槽爆炸並起火燃燒。

死者為一名30多歲男性，生前一度失去意識並送往醫院接受手術，但下午仍宣告死亡。另一名受傷工作人員沒有生命危險。

該爆炸引發的火勢約在3個小時後，於當地10日下午2時13分（台灣同日下午1時13分）左右完全撲滅，共有逾230名消防員及消防車在內的44台設備投入滅火。南韓代理總統崔相穆已緊急指示多個相關單位，調動一切人力物力資源來滅火。