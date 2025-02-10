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南韓多家航空公司新規 行動電源上機需隨身攜帶

中央社／ 首爾10日專電

韓國釜山航空班機日前疑因機上行動電源起火釀災，多家韓國的航空公司接連強化相關規定，要求行動電源一定得隨身攜帶，不可放置於行李架上；韓國政府近日也將公布針對行動電源上機的共同安全規範。

釜山航空一架預計在1月28日晚間從釜山市金海機場飛往香港的班機，機尾在起飛前突然起火，機上176名人員雖緊急從滑梯疏散，未造成嚴重人員傷亡，但機身遭迅速蔓延的火勢燒毀大半，研判很難再修復使用。

這次事件疑因機上行動電源自燃釀禍，韓國多家航空公司近日接連強化相關規定，包括釜山航空、濟州航空、大韓航空、韓亞航空、易斯達航空、德威航空、首爾航空、真航空等，即日起要求持行動電源上機旅客必須遵守隨身攜帶等相關規範。

多數航空公司規定行動電源上機不可放置於機艙行李置物箱內，需隨身攜帶，並建議採取個別使用密封夾鏈袋中、於電池插孔及USB端口貼上絕緣膠帶的防止短路措施。部分航空公司對個人攜帶上機的行動電源容量、個數等也有限制。

不過，部分意見認為航空公司自行宣布規範不具強制力，實際效果有限，航空公司只能透過加強宣導，或在報到櫃檯要求旅客簽署同意條款的方式規勸旅客配合，並無相關罰則。

對此，韓國國土交通部表示已研擬包括行動電源等航空安全強化方案，將在近日內宣布。

根據國土部提供資料，韓國籍航班近5年內曾發生13起行動電源起火事件，大部分在冒出煙霧階段就被撲滅。韓媒指出，行動電源起火原因難以限定在單一原因上，追責困難，釜山航空這次事故造成機體損失可能達1200億韓元（約新台幣28.5億元）。

航空公司 釜山航空

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