庫克群島擬與大陸簽協議 紐西蘭憂心喊話先商量

庫克群島和紐西蘭之間存在「自由聯合」關係，但庫克群島總理布朗（Mark Brown）本週前往中國簽署協議，卻未與紐西蘭適當協商，讓紐西蘭備感憂心。

路透社報導，紐西蘭日益擔憂中國在太平洋地區愈來愈大的影響力，以及對紐西蘭國家安全構成的威脅。

布朗說，他將前往中國尋求國家發展方面的夥伴關係，包括基礎建設、貿易和經濟。隨後紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天在記者會上說，希望與庫克群島保持透明並協商。

盧克森說：「根據我們的憲法安排，我們希望夥伴之間在國防和安全事務上可以透明討論。我們只要求這一點。」他還說，一旦了解協議內容，政府將決定如何回應。

紐西蘭副總理皮特斯（Winston Peters）辦公室今天在聲明中表示，紐西蘭數度要求庫克群島分享或商量布朗打算與中國簽署的協議內容，但都未獲恰當回應，因此引發嚴重疑慮。

布朗本月7日在庫克群島電視新聞（Cook IslandsTelevision News）臉書（Facebook）頁面發布的影片中說：「對於那些認為我們好像偷偷與中國來往的人，我完全否認這種說法。」

他說：「我們始終以誠信和透明的方式處理我們的國際事務。我們簽訂的每項協議都將符合庫克群島的最佳利益。」他沒有提供協議細節。

布朗上週表示，將率代表團自今天起前往中國展開為期5天的國是訪問，並與北京簽署「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」（Joint Action Plan forComprehensive Strategic Partnership）。

金融時報（Financial Times）報導，庫克群島與中國之間的任何協議細節都還不清楚。布朗曾說，協議將促進在貿易、觀光、再生能源、農業、基礎建設、海事與海洋發展方面的合作，包括運輸和深海採礦。

威靈頓維多利亞大學（Victoria University ofWellington）比較政治學教授佛蘭克爾（Jon Fraenkel）指出開採鈷、銅等關鍵金屬的可能性，說：「我懷疑布朗一直在推動深海採礦。」

庫克群島是南太平洋的小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係。紐西蘭提供預算支持並承諾保衛庫克群島；庫克群島人民都是紐西蘭公民。