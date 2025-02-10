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厄瓜多大選計票中 現任總統僅微幅領先恐須進入第2輪

中央社／ 基多9日綜合外電報導

厄瓜多今天舉行大選，現任總統諾波亞（Daniel Noboa）僅以微弱優勢領先左派對手，看來很可能必須進入第2輪決選才能決定由誰勝出。

法新社報導，約2/3選票計票完成，諾波亞得票率45%，而他最接近的對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）贏得44%選票，得票率遠高於預期。

現年47歲的龔薩雷茲告訴基多興高采烈的支持者，這場比賽是「統計上的平手」，還說他們取得了「偉大的勝利」。

她說：「我們贏了！」

先前出口民調預測，諾波亞將可取得避免4月一對一對決所需的50%選票。

許多人認為，這次選舉是針對厄瓜多經濟停滯，以及諾波亞為因應凶殺、綁架和勒索創紀錄而採取強硬安全措施的一次公投。

在短短幾年內，販毒集團爭奪太平洋港口和通往歐亞的利潤豐厚的古柯鹼交易路線控制權，使厄瓜多從世上最安全的國家之一，淪為最危險的國家之一。

厄瓜多 得票率

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