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日本外國遊客激增 「南京蟲」讓飯店不勝其擾

中央社／ 東京10日專電

隨著外國觀光客增加，日本飯店客房出現床蝨（bedbug）案例也在激增。根據日本害蟲防治公司，2023年的除蟲營業額刷新2020年的最高記錄。「床蝨」在日本又稱「南京蟲」，據稱是在明治維新時期，由商船從中國帶入日本而得名。

產經新聞報導，床蝨是一種會在客房床鋪等大量繁殖的臭蟲，別名「南京蟲」。它們具有特殊的臭味，被叮咬後，有些人會感到奇癢無比。床蝨的繁殖力極強，從卵孵化到成蟲只需1個月，雌性成蟲每天可產5到6顆卵，在約1年的生命週期內可產下200至500顆卵。

床蝨常產卵在寢具縫隙，棲息在室內床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等。法國許多戲院、學校、巴黎地鐵、戴高樂機場等場所，2023年10月都被通報有床蝨出現；韓國也爆發「災情」，出沒地點包括飯店、汗蒸幕、大學宿舍等。現在，連一向給人整潔衛生印象的日本飯店，也傳出床蝨出沒。

提供害蟲防治服務的Duskin公司表示，2023年的除蟲委託營業額是過去最高峰時期2020年的1.6倍，來自飯店等住宿設施有關除蟲的諮詢案件正在增加。

由於床蝨會在不知不覺間大量繁殖，因此在疫情爆發前、訪日客眾多的時期，曾經有飯店因為床蝨問題而停業，甚至還有旅客把床蝨帶回家中，導致問題進一步惡化。如今，過去的噩夢再次重演。

根據Duskin公司，近來的床蝨似乎已經對市售的除蟲菊精類（pyrethroid）殺蟲劑產生抗藥性，使用後的效果不佳。「許多除蟲請求，原因都是住宿客人的投訴。」

為了防止床蝨滋生，酒店方面要求定期檢查的委託也在增加，這些防治成本成為住宿費用上漲的因素之一。

過去提到「觀光公害」都會聯想到觀光客影響環境，以及居民生活品質等，如今飯店爆發「蟲災」，也成為新的觀光公害隱憂。

床蝨 日本 飯店

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