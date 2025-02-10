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印尼農民協會：台灣有先進技術優良種子 盼加強合作

中央社／ 雅加達10日專電

印尼最大農民組織、農民協會副祕書長翁芷瑋表示，糧食安全是總統普拉伯沃的重要政策，如營養餐食計畫等也涉及農業領域，他指出，台灣有先進的農業技術和優良種子，期盼增進印尼和台灣農業合作。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任後，首重糧食安全，且有多項重要政策與農業有關，如受國際廣泛關注的免費營養餐食計畫，就是其中之一。

印尼農民協會（HKTI）副祕書長翁芷瑋（EffendiAndoko）日前接受中央社專訪，他表示，政府重視糧食安全是因印尼的糧食仍高度依賴國外進口，因此現在所面臨的挑戰，是如何提升印尼的農業技術和種子品質，而在這方面台灣能給予協助。

翁芷瑋曾在台灣留學，且畢業後多次訪問台灣，他指出，台灣農業技術相當進步，且進行多項與種子有關研究，擁有許多高品質的種子，因此能加強與印尼合作。

翁芷瑋說：「台灣在印尼有很多的投資機會，像台灣的鳳梨又大又甜，還有品質優良的西瓜和高麗菜，印尼有廣大的土地，我們（印尼農民協會）願意協助台灣投資印尼市場。」並補充，台灣的農業機具和有機肥料在印尼也有很大的潛力。

翁芷瑋認為，印尼的投資環境會愈來愈好，並強調，普拉伯沃上任後，不僅打擊貪腐也積極解決形式主義與官僚主義問題，並簡化投資程序讓外資更容易進入印尼。

他告訴中央社，在台灣留學時，深受台灣政府和人民的協助，因此若有台灣人或企業有意到印尼投資農業領域，他必定會全力協助，像是安全和法規問題等。

印尼農民協會是印尼最大的全國性農民組織，與農業部關係密切，扮演全國農民與政府、國內外企業和組織之間的橋梁，目前共有逾300萬名會員。

據官網顯示，組織於1973年在雅加達成立，由14個農業組織共同組成，主要目標是促進農業發展，使農業成為國家發展的基礎，同時提高農民、農村居民和農業企業的收入、福利和地位。

印尼 普拉伯沃 農民

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