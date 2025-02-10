科索沃關注族群分裂 厄瓜多盼國內安全

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

科索沃與厄瓜多同日舉行重要選舉，分別關乎政府施政評價與國內安全議題。科索沃本次地方選舉被視為對總理庫爾蒂的公投，反對派批評政府處理境內塞族與其他族群衝突問題不力。厄瓜多則在治安惡化背景下進行大選，選民期待新政府能有效打擊犯罪組織。

高機率三黨不過半

根據《半島電視台》報導，科索沃9日舉行地方選舉，此次選舉結果可能影響總理庫爾蒂的政治前景。庫爾蒂領導的左翼政府近年與塞爾維亞關係緊張，特別是在科索沃北部塞族聚居地區，衝突時有發生。反對黨批評政府未能有效化解緊張局勢，導致選民對執政黨信心下滑。

選前民調顯示，庫爾蒂的「自決運動黨」仍是最受支持政黨，獲得38.2%的支持度，反對黨科索沃民主黨、科索沃民主聯盟分別獲得22.4%與20.1%支持度，但部分選民對其施政表現感到不滿。專家分析，若執政黨在選舉中表現不佳，在三黨不過半的環境下，庫爾蒂恐面臨更大政治壓力。

治安、經濟選舉焦點

《半島電視台》提到，厄瓜多選民最關心的議題是治安惡化問題。過去一年，厄瓜多幫派暴力頻繁，政府甚至宣布全國進入緊急狀態。本次選舉包括總統諾巴，共有16組候選人，均強調打擊犯罪與改革司法體系，力圖爭取選民支持。

《世界報》提到，選舉結果將決定厄瓜多未來的治安政策方向，若當選者無法有效控制暴力問題，國內社會與經濟穩定恐將進一步受到挑戰。右派的諾巴主打因部署軍隊，讓街頭暴力死亡率下降15%，盼選民繼續支持他改革的訴求，面對左派的岡薩雷斯挑戰，諾巴目前獲得46%支持度。

但厄瓜多總統是兩輪決選制，若沒有人第一輪選票直接過半，將於4月舉行第二輪選舉。兩國的選舉分別對東歐與南美局勢有所影響，各界都相當關注。

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