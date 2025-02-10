快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

科索沃關注族群分裂 厄瓜多盼國內安全

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
科索沃與厄瓜多舉行選舉，前者關乎總理執政評價，後者則關注治安問題。（Pexels）
科索沃與厄瓜多舉行選舉，前者關乎總理執政評價，後者則關注治安問題。（Pexels）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

科索沃厄瓜多同日舉行重要選舉，分別關乎政府施政評價與國內安全議題。科索沃本次地方選舉被視為對總理庫爾蒂的公投，反對派批評政府處理境內塞族與其他族群衝突問題不力。厄瓜多則在治安惡化背景下進行大選，選民期待新政府能有效打擊犯罪組織。

高機率三黨不過半

根據《半島電視台》報導，科索沃9日舉行地方選舉，此次選舉結果可能影響總理庫爾蒂的政治前景。庫爾蒂領導的左翼政府近年與塞爾維亞關係緊張，特別是在科索沃北部塞族聚居地區，衝突時有發生。反對黨批評政府未能有效化解緊張局勢，導致選民對執政黨信心下滑。

選前民調顯示，庫爾蒂的「自決運動黨」仍是最受支持政黨，獲得38.2%的支持度，反對黨科索沃民主黨、科索沃民主聯盟分別獲得22.4%與20.1%支持度，但部分選民對其施政表現感到不滿。專家分析，若執政黨在選舉中表現不佳，在三黨不過半的環境下，庫爾蒂恐面臨更大政治壓力。

治安、經濟選舉焦點

半島電視台》提到，厄瓜多選民最關心的議題是治安惡化問題。過去一年，厄瓜多幫派暴力頻繁，政府甚至宣布全國進入緊急狀態。本次選舉包括總統諾巴，共有16組候選人，均強調打擊犯罪與改革司法體系，力圖爭取選民支持。

世界報》提到，選舉結果將決定厄瓜多未來的治安政策方向，若當選者無法有效控制暴力問題，國內社會與經濟穩定恐將進一步受到挑戰。右派的諾巴主打因部署軍隊，讓街頭暴力死亡率下降15%，盼選民繼續支持他改革的訴求，面對左派的岡薩雷斯挑戰，諾巴目前獲得46%支持度。

但厄瓜多總統是兩輪決選制，若沒有人第一輪選票直接過半，將於4月舉行第二輪選舉。兩國的選舉分別對東歐與南美局勢有所影響，各界都相當關注。

【更多精采內容，詳見

厄瓜多 科索沃

延伸閱讀

經濟日報社論／總預算爭議 要以高度智慧化解

黨魁之爭首場政見發表 黃國昌：從一人政黨走向全民政黨

游盈隆：執政黨一再喊在野黨何不倒閣 非常丟臉

美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」 挺台重返IMF

相關新聞

李安獲美國導演工會終身成就獎：「我生長在台灣，實現了美國夢」

「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢」

前日相岸田遇襲案 檢方主張犯嫌有殺意求刑15年

日本和歌山地方法院今天開庭審理2023年時任日相岸田文雄遇襲案，檢方認為「這是針對在職首相的恐怖主義行為」，主張被告具有...

科索沃關注族群分裂 厄瓜多盼國內安全

科索沃與厄瓜多同日舉行重要選舉，分別關乎政府施政評價與國內安全議題。

北京傳擬考慮蘋果博通列入調查對象 累積美中談判籌碼

道瓊社報導，北京官員正在建立一個美國科技業者清單，準備以反壟斷調查在內的手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟...

川普俄烏停戰計畫出殺招直攻要害 澤倫斯基肯埋單？

從上任後24小時內止戰到就職後半年議和，美國總統川普不斷調整對俄烏戰爭的立場，最新說法是要基輔保證供應用於3C產品的關鍵元素稀土金屬，換取美國持續提供軍事與經濟援助。天下本來就沒有白吃的午餐，烏克蘭總統澤倫斯基立刻表示欣然接受，還沾沾自喜表示去年在「勝利計畫」中已提出此一構想。 但白宮要的不僅是烏克蘭的稀土，還要烏克蘭辦到「另一件事」，才能吸引俄國總統普亭上談判桌。這一記殺招直攻要害，澤倫斯基擋得住嗎？

蘇伊士運河預期通行量3月底開始回升 年中完全恢復

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，預期蘇伊士運河的通行量到3月底將開始逐步恢復正常，預料今年年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。