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波羅的海3國併歐盟電網 烏總統：俄再無能源武器

中央社／ 維爾紐斯9日綜合外電報導

波羅的海3國今天成功脫離俄羅斯能源系統，將電力系統轉換至歐洲聯盟（EU）電網。烏克蘭總統澤倫斯基強調，如今「莫斯科無法再將能源作為對付波羅的海國家的武器」。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及波蘭總統今天齊聚立陶宛總統府，與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同舉行媒體發布會，慶祝此能源獨立進程的重要一刻。

綜合法新社與路透社報導，曾是前蘇聯加盟共和國的立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，目前均為歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，他們多年來一直計劃擺脫俄羅斯的電力系統。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，促使3國加速相關計畫進展，盼強化與歐盟的能源整合，並提升該地區的能源安全。

作為烏克蘭的堅定支持者，這3個波羅的海小國擔心可能淪為俄國的攻擊目標，也擔心俄國恐將電網作為對付他們的武器。

外界一度擔心，俄羅斯可能會在波羅的海3國進行電網轉換時蓄意破壞或出手干擾，所幸一切順利，未遇任何阻礙。

波羅的海輸電系統營運商表示，俄羅斯在整個過程中保持合作；拉脫維亞輸電系統營運商AST告訴法新社，這次最令人意外的，就是「沒有任何意外」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每晚例行談話影片中強調，基輔早在2022年就採取相同措施，如今波羅的海國家也擺脫了這種依賴，「莫斯科不能再將能源作為對付波羅的海國家的武器」。

對俄羅斯而言，這次電網斷聯也意味著俄國位於立陶宛、波蘭與波羅的海之間的飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad），與俄國本土的電網已完全切斷，需獨立運行其電力系統。

克里姆林宮聲稱，已採取一切必要措施確保加里寧格勒的電網穩定運作，包括新建多座天然氣發電廠來因應供電挑戰。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1140207

俄羅斯 烏克蘭 立陶宛

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