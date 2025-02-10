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柏林再爆反極右翼遊行 民眾扮消防員上街「滅火」

中央社／ 柏林10日專電

德國柏林昨天再度爆發示威活動，抗議保守派政黨與極右翼合作。抗議人士開著改裝成消防車的卡車，身穿消防員制服，以「撲滅火源」的創意行動，表達對極右翼另類選擇黨（AfD）「放火破壞德國民主防火牆」的不滿。

今年1月底德國中間偏右保守派政黨基民盟/基社盟（CDU/CSU）在國會提出移民緊縮計畫案，獲另類選擇黨支持通過，打破德國主流政黨「不與極右翼合作」傳統，引發全德串連抗爭潮。

繼2月2日有16萬人走上街頭，柏林昨天也再度聚集不少抗議人潮，警方統計參與者約3000人，雖然規模小於前一週，但示威群眾以「撲滅火源」的創意方式表達訴求，相當吸睛。

遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣，示威者裝扮成消防員，還有DJ車播放電子音樂模擬消防車警笛聲，並釋放煙霧營造火災現場感，路過的群眾紛紛舉起手機拍照。

此外，示威者也高舉「他們縱火，我們滅火」的紅色布條，並在改裝消防車上寫著「解決火災根源就是對抗種族主義」、「滅火：禁止AfD」等標語，強調排外的右翼極端主義如大火般蔓延，威脅著德國民主防火牆。

「防火牆」（Brandmauer）指得是戰後德國記取納粹種族屠殺歷史，主流政黨不與極右翼合作的政治底線，以防止極端主義影響國家決策。

儘管抗爭行動氣氛熱烈、音樂與口號此起彼落，當隊伍經過「猶太紀念碑」（Memorial to the MurderedJews of Europe）時，現場卻安靜下來。示威者自發放低聲量，表達對猶太大屠殺受難者的尊重。

遊行最終抵達基民盟總部，民眾對著提出移民緊縮計畫的基民盟總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）競選看板，抨擊他與極右翼靠攏的路線正在摧毀德國民主。

手持反梅爾茨標語的示威者漢克（Martin Hanke）告訴中央社，德語「扶馬蹬者」（Steigbügelhalter）指的是幫助他人上馬的人。他認為，以梅爾茨為首的保守派正在重演百年前歷史，「像個扶馬蹬者一般，幫助極右翼政黨取得實質政治影響力」。

被示威群眾批評的梅爾茨，當晚在德國大選首場電視辯論會中，否認透過移民緊縮案與另類選擇黨合作，並說基民盟與另類選擇黨在北約、歐盟、對俄羅斯立場上皆有巨大分歧，所以選後不會找他們組閣，也不會合作。

對此，與梅爾茨辯論的社民黨候選人、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則回應：「我不相信。」認為打破政治底線的梅爾茨，若是開了與極右翼政黨合作先例，就還會有下一次。

德國 移民

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