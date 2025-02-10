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嚴限消費行為所生碳排 瑞士公投否決

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導

瑞士選民出於擔心經濟發展受阻，今天在公投時否決設定嚴格排放限制，形同否定強化氣候保護的呼聲。

瑞士公廣新聞網「瑞士資訊」（SWI）引述政府今天公布的數字指出，由瑞士綠黨內的青壯派發起所謂「環境責任倡議」（Environmental ResponsibilityInitiative）政策，在公投僅獲約30%支持。

這份倡議要求，今後10年內將消費行為所產生的溫室氣體排放，銳減至2018年程度的10%。綠黨青壯派主張，為確保瑞士消費程度能符合地球可承受的供給範圍內，這種力度的措施實屬必要。

然而公投前相關民調早預示結果將鎩羽而歸，因為大多數人認為這種措施帶來的經濟成本太大。相關民調顯示，公民擔憂這得犧牲就業和繁榮，也擔心瑞士企業會因而陷入競爭劣勢。

瑞士已制定計畫要到2050年底前實現淨零排放。

然而最終公投否定的程度更甚投票前的民調。因為投票結果顯示，高達69.8%的選民否決「環境責任倡議」，瑞士全國26個州沒有一個州贊成票過半。不過這次公投的投票率僅約38%，遠低於平均的45%。

法新社報導，公投理由摘要指稱，水、土壤和空氣等自然資源在瑞士及國外都被過度使用，已達「無法恢復」程度，環境責任倡議「要求經濟活動消耗的資源和排放污染物，不得超過保護自然資源所允許的範圍」，並設定達標期限為10年。

但摘要文本沒提任何諸如法規、禁令或激勵措施等邁向轉型的細節，只說「由於時間緊迫，得採取激進手段」。

這份倡議獲得一些極左政黨支持，一旦倡議能在公投通過，就可將「自然資源的使用不得超出地球負荷」明文載入憲法；然而包括政府、商界、右翼及中間偏右政黨均表態反對，認為會危害經濟成長。

公投 瑞士 經濟發展

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