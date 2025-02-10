快訊

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

威力彩飆10.8億！今4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

北京傳擬考慮蘋果博通列入調查對象 累積美中談判籌碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（左）和蘋果執行長庫克（中）成為大陸官方「關注」的對象。路透
曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（左）和蘋果執行長庫克（中）成為大陸官方「關注」的對象。路透

道瓊社報導，北京官員正在建立一個美國科技業者清單，準備以反壟斷調查在內的手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟悉北京策略的人士表示，陸方此舉目的是在美中預期談判累積更多籌碼。

北京方面已宣布輝達（NVIDIA）和Google展開反壟斷調查，知情人士透露，其他可能列為目標的美國企業還包括蘋果（Apple）、博通（Broadcom）以及半導體設計軟體供應商新思科技（Synopsys）。新思科技目前有一筆350億美元的收購案尚待北京審批。

道瓊社引述策緯諮詢公司（Trivium China）科技政策專家Tom Nunlist指出，中國需要爭取籌碼來反擊美國，而反壟斷正是其中最有用的手段。Nunlist說：「中國正在蒐集籌碼，他們希望在談判桌前坐下時，手中能有可打的牌。」

不過，Nunlist提醒，這種策略也有風險。他指出，比起川普上個任期，美國企業為大陸站台的意願較低。況且，這類威脅可能適得其反，讓企業對投資大陸更加卻步。

熟悉北京政策制定者的人士透露，大陸官員希望引起親近川普人士的關注，包括曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（Sundar Pichai）和蘋果執行長庫克。

大陸官方去年12月即將輝達列為調查對象，以報復拜登政府加強對大陸取得先進半導體的管制。熟悉內情的人士向道瓊社透露，調查重心放在輝達是否在停止向大陸企業銷售特定產品時有差別待遇。

北京 川普 美國

延伸閱讀

暗示對晶片課稅「劍指台灣」 美學者：川普盼台積電承諾對美更多投資

影／川普定2/9為美國灣日！特別選飛越「舊墨西哥灣」時公告

想併吞加拿大成第51州？川普：是認真的

超級盃／美國總統川普觀戰寫歷史 現場噓聲歡呼聲參半

相關新聞

北京傳擬考慮蘋果博通列入調查對象 累積美中談判籌碼

道瓊社報導，北京官員正在建立一個美國科技業者清單，準備以反壟斷調查在內的手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟...

川普俄烏停戰計畫出殺招直攻要害 澤倫斯基肯埋單？

從上任後24小時內止戰到就職後半年議和，美國總統川普不斷調整對俄烏戰爭的立場，最新說法是要基輔保證供應用於3C產品的關鍵元素稀土金屬，換取美國持續提供軍事與經濟援助。天下本來就沒有白吃的午餐，烏克蘭總統澤倫斯基立刻表示欣然接受，還沾沾自喜表示去年在「勝利計畫」中已提出此一構想。 但白宮要的不僅是烏克蘭的稀土，還要烏克蘭辦到「另一件事」，才能吸引俄國總統普亭上談判桌。這一記殺招直攻要害，澤倫斯基擋得住嗎？

蘇伊士運河預期通行量3月底開始回升 年中完全恢復

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，預期蘇伊士運河的通行量到3月底將開始逐步恢復正常，預料今年年...

接管加薩非異想天開 川普盤算的地產開發式外交思維

編按：聯合報精選每周國際大事，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美國總統川普對中國大陸商品加徵10%關稅生效後，北京迅速反擊，美中貿易戰2.0正式揭開序幕，兩大強國關稅對峙是否將引發一場更大規模的貿易衝突？ 看點2：美國國際開發總署（USAID）長期是美國外交政策的一環，但近年來卻被川普視為眼中釘，批評其將全球主義置於美國利益之上，計畫關閉這家美國主要的海外援助機構。 看點3：川普揚言接管加薩引發爭議，打破美國數十年來對以巴問題的立場。這是他上任後首次就中東政策發表言論，其極具擴張主義色彩的外交策略，背後反映地產商人的思維盤算。

川普：已通話普亭 協商俄烏停戰

美國總統川普七日向紐約郵報說，他已和俄羅斯總統普亭通話，試圖協商結束俄烏戰爭。川普表示希望該戰爭迅速落幕，也聲稱普亭「不...

倫敦千人上街 反陸蓋巨型使館

中國大陸擬在距倫敦金融城不遠的英國皇家鑄幣廠舊址興建駐英大使館，將是歐洲規模最大大陸使館，引發逾千人八日到現場抗議，四名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。