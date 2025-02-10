蘇伊士運河預期通行量3月底開始回升 年中完全恢復
埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，預期蘇伊士運河的通行量到3月底將開始逐步恢復正常，預料今年年中就會完全恢復，前提是加薩地區維持停火。
葉門青年運動組織（又譯胡塞武裝）先前已表示，由於以色列與哈瑪斯停火，他們將不再攻擊美國和英國船舶。不過，航運業者曾說過，現在要規劃重返蘇伊士運河仍為時尚早。
拉比受訪時表示，目前，每日通過蘇伊士運河的船隻數量不超過32艘，遠遠低於2023年10月7日加薩戰爭爆發前的75艘。他還表示，目前超級油輪仍無法通過該運河。
蘇伊士運河是全球主要貿易航道之一。拉比說，該運河的收入因戰爭影響而銳減約60%，在截至6月底止的本會計年度預料將虧損約70億美元。
蘇伊士運河若恢復運輸量，對埃及而言將是好消息，此時該國尋求擺脫數十年來最糟的經濟危機。埃及當局在去年3月允許埃及鎊貶值約40%，以取得來自國際貨幣基金（IMF）等機構的新援助，做為570億美元全球紓困方案的一環。
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